В Казани рассмотрят дело о компенсации за падение судьи в ресторане Чебоксар

В Верховный суд Татарстана направят жалобу на решение райсуда Чебоксар, взыскавшего в пользу отставной судьи Валентины Дымич почти 500 тысяч рублей с ресторана, где она упала. Решение об изменении подсудности сегодня принял Верховный суд РФ в связи с тем, что суд Чувашии в полном составе взял самоотвод.

Как сообщает «Правда ПФО», дело судьи Дымич поставило своеобразный рекорд по размеру компенсации морального вреда. Даже за смерть человека в результате аварии с ее виновника обычно взыскивают в пределах 100 тысяч рублей. В то же время Московский райсуд Чебоксар согласился с требованиями своей коллеги — судьи Верховного суда Чувашии в отставке Валентины Дымич.

В феврале 2017 года судья в ресторане на свадьбе знакомых споткнулась о ступеньку на входе в зал и упала, повредив руку и получив сотрясение мозга. А позже предъявила заведению иск, требуя 300 тысяч рублей компенсации морального вреда за физические и нравственные страдания, 31,2 тысячи рублей в качестве ущерба и штраф в 50% от суммы компенсации морального вреда (150 тысяч рублей). В декабре 2017-го райсуд все требования судьи удовлетворил. А Верховный суд Чувашии предпочел дистанцироваться от этой истории, полагая, что любое решение по иску бывшей коллеги может быть сочтено необъективным.

Материалы скандального дела в Казань пока не поступили.

Тем временем в Башкирии пешехода обязали оплатить 130 тысяч рублей за ремонт сбившего его автомобиля.