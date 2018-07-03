«Золотая ручка»: как отставная судья получила рекордную компенсацию от чебоксарского ресторана

Женщина поскользнулась на мокром полу, сломала руку и отсудила с арендатора здания полмиллиона рублей

Верховный суд РТ приступил к рассмотрению апелляционной жалобы на решение по делу Московского райсуда города Чебоксары о выплате местным рестораном «Багратиони» полумиллиона рублей за травмы, которые его посетительница получила, поскользнувшись на мокром полу. Посетительница — отставная судья Верховного суда Чувашии Валентина Дымич, поэтому жалобу рестораторов на жесткое судебное решение судьи Верховного суда Чувашии рассматривать отказались — заявили самоотвод, и дело ушло в Татарстан. Серьезность дела подчеркивает и тот факт, что в Верховном суде РТ жалобу на решение по иску Дымич рассматривает целая «тройка» ее коллег под председательством судьи Алексея Янсона. Корреспондент «Реального времени» следит за процессом, в результате которого должно выясниться — заслуженно ли экс-судье присудили столь значительную компенсацию.

«За лечение и уход прошу тридцать тысяч, за моральный вред — триста»



История, изложенная в решении Московского райсуда Чебоксар, предельно проста и могла случиться, как говорится, с каждым. В конце февраля 2017 года в местном ресторане «Багратиони» знакомые Валентины Дымич отмечали свадьбу дочери. 67-летняя экс-судья была в числе приглашенных. Она упала с незаметной ступеньки на полу зала и получила серьезные травмы, почти три месяца лечилась, не могла сама себя обслуживать и нуждалась в постороннем уходе. Полностью здоровье пенсионерке восстановить так и не удалось.

Сочтя, что причиной ее падения явилось несоответствие ступеньки требованиям безопасности, Дымич обратилась в суд с иском к ООО «Волга» — арендатору помещения ресторана, требуя компенсации расходов на лечение, лекарства и необходимого для лечения инвентаря в сумме 13 235 руб., а также оплату ухода в 18 000 руб., компенсацию морального вреда в 300 000 руб., а также штрафа, предусмотренного законом «О защите прав потребителей» за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя. На круг с учетом штрафа в 50% от всех заявленных сумм набежало 500 тысяч рублей, и райсуд их пострадавшей присудил в декабре 2017 года.

Представители ООО «Волга» оспорили это решение. В чебоксарском суде на одном заседании они заявляли, мол посетительница ресторана упала по своей неосторожности, а позже просили отложить процесс и дать время представить доказательства. Суд откладывать процесс не стал и удовлетворил иск экс-судьи в отсутствие представителя ответчика.

Поговорить с представителями ответчика ООО «Волга» не удалось — двое юристов пришли к дверям судебного зала к началу процесса, а по окончании стремительно удалились. Фото Инны Серовой



Чебоксарские СМИ встали на сторону арендатора, посчитав, что баснословную по российским меркам компенсацию за «золотую ручку» суд постановил выплатить лишь потому, что дело касается экс-судьи…



А ресторан-то — «незаконный»!

Запрос о позиции руководства ресторана в этом деле отправлен директору ООО «Волга» Эке Чаава, но ответ не получен. Поговорить с представителями ответчика ООО «Волга» корреспонденту «Реального времени» тоже не удалось — двое юристов пришли к дверям судебного зала к началу процесса, а по окончании стремительно удалились. Зато экс-судья приехала в Верховный суд РТ пораньше и рассказала свою версию охотно и в деталях. По словам Валентины Дымич, в тот злополучный день она не успела даже пригубить шампанское — после «обнимашек» с кем-то из участников торжества обнаружила на жакете пятно от губной помады и пошла в туалетную комнату, чтобы его замыть…

— Между внутренними помещениями есть перепад в высоте пола, — вспоминает она. — Там была невысокая ступенька. Пол, выложенный керамической плиткой, был мокрым, я хотела шагнуть вниз со ступеньки, но поскользнулась и упала плашмя вниз, на стоявшие передо мной стол и стулья… В результате я получила перелом носа, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, тройной перелом правого предплечья с отломками и разбила колено. От операции мне пришлось отказаться, поскольку у меня больное сердце, и переломы просто загипсовали. Почти три месяца я не могла пользоваться правой рукой, а теперь в колене развился бурсит, я хромаю, рука не поднимается, и ее подвижность уже всегда будет ограничена… Живу я одна: муж недавно скончался, а сын проживает в другом городе, так что лечение проходило вдвойне трудно. Я ведь даже в больницу лечь не могла — кто бы там за мной ухаживал? Пришлось лечиться на дому и нанимать помощницу.

По заверениям экс-судьи, она была готова договориться с собственником ресторана Мераби Кутелия о возмещении вреда, причем на меньшую сумму, чем впоследствии указала в гражданском иске к ООО «Волга», однако понимания не нашла.

— Я предлагала уплатить им вдвое меньшую сумму — 215 тысяч рублей, причем вообще не собиралась брать себе деньги, которые просила в возмещение морального вреда, а подготовила договор, по которому мне возмещались только расходы на лечение и оплату услуг помощницы, а остальную сумму владелец ресторана перечислял в фонд помощи пострадавшим на пожаре в ресторане «Зимняя вишня», — подчеркнула Валентина Дымич. — Но договориться не удалось, Кутелия выразил готовность оплатить только расходы, как он сказал, «по бумажкам» и на посторонний уход. А на это не пошла уже я…

По словам экс-судьи, договориться с собственником ресторана Мераби Кутелия ей не удалось. Фото ninylaaaa.livejournal.com



Валентина Дымич решила наказать владельца ресторана и подошла к делу как профессионал. Разбираясь, откуда взялась злополучная ступенька в зале, она выяснила, что ресторан «Багратиони» в исторической части города — с видом на Волгу — за 11 лет существования неоднократно перестраивался и расширялся без соблюдения предусмотренных законом формальностей.

— В эксплуатацию в 2006 году был введено кафе общей площадью 797,5 квадратного метра с залом на 30 мест, а сейчас в ресторане несколько залов и около 300 посадочных мест, — уточняет юрист со стажем. — Его надстраивали и достраивали, неудивительно, что появилась ступенька. Хотя по нормам должно быть или не менее трех ступенек, или, если высота не позволяет их сделать — пандус. Сейчас там пандус сделали — после моей жалобы в прокуратуру и проверки. Но самое главное — в ходе проверки, проведенной прокуратурой по моей жалобе, выяснилось, что большая часть этого здания возведена незаконно — без разрешительных документов.

Валентина Дымич предоставила корреспонденту «Реального времени» ответ прокуратуры Чувашии на ее жалобу. В нем сообщается, что надзорный орган намерен выяснить, каким образом местная Кадастровая палата зарегистрировала изменения в выросшем до 1 367,7 квадратного метра здании ресторана «Багратиони» в отсутствие разрешительных документов на его реконструкцию и ввод в эксплуатацию. И что в законности оформления права собственности на это здание по «наводке» прокуратуры уже разбирается чебоксарская полиция.

А еще Управление Роскомнадзора по Чувашской республике теперь с подачи прокуратуры разбирается, откуда в сети Интернет после жалоб и подачи судебного иска к ресторану на Валентину Дымич посыпался поток угроз. «Вплоть до обещаний сжечь машину, которой у меня нет», — говорит пострадавшая.



Прокуратура Чувашии намерена выяснить, каким образом местная Кадастровая палата зарегистрировала изменения в выросшем до 1 367,7 квадратного метра здании ресторана «Багратиони». Фото foto.cheb.ru

Что почем у российской Фемиды

На официальном сайте Верховного суда Чувашской республики сообщается, что Валентина Петровна Дымич в 1973 году окончила юридический факультет Казанского государственного университета и с тех пор успела поработать и помощником районного прокурора, и следователем. Ее карьера судьи началась в 1976 году в Ленинском райсуде Чебоксар, а через несколько лет Дымич уже возглавляла этот суд. Однако позже почти 10 лет отдала адвокатуре и лишь в 1992-м вернулась в судебную систему, а через год стала судьей Верховного суда Чувашской республики, где и проработала до отставки в 2014-м.

Ее иск к ООО «Волга» получил широкую огласку в СМИ, и основным лейтмотивом этих материалов стали обвинения служительницы Фемиды в «алчности» и намеки, что, если бы не высокая должность в прошлом, компенсацию она получила бы мизерную. Сама Дымич подчеркивает, что она уже пятый год в отставке и не имеет влияния на судей нового поколения, поскольку с ними не работала. Те, кто ей не верит, строят свои версии на судебной практике по оценке морального вреда в схожих случаях.

Валентина Петровна Дымич в 1973 году окончила юридический факультет Казанского государственного университета, успела поработать и помощником районного прокурора, и следователем. Ее карьера судьи началась в 1976 году в Ленинском райсуде Чебоксар, а через несколько лет Дымич уже возглавляла этот суд. Позже почти 10 лет она отдала адвокатуре, в 1992-м вернулась в судебную систему, а через год стала судьей Верховного суда Чувашской республики, где и проработала до отставки в 2014-м.

Живой пример — казанский инвалид по слуху Татьяна Нужина. 30 апреля 2014 года Верховный суд РТ поставил точку в истории, тянувшейся два с половиной года, — оценил моральный вред от полученных ею при падении на улице Мавлютова переломов носа и правой руки, ушибов, синяков по всему лицу и телу и выбитого зуба в… 20 тысяч рублей. Нужина пострадала, зацепившись ногой за невидимую в темноте бечевку, которую натянули поперек тротуара ремонтировавшие его работники набережночелнинского ЗАО «Ремонт и строительство дорог». И она просила суд взыскать с ЗАО «Ремонт и строительство дорог» куда меньшую сумму, чем экс-судья, — 50 тысяч рублей за вред здоровью, 80 тысяч — в качестве компенсации морального вреда и еще 20 тысяч — в пользу республиканской организации Всероссийского общества глухих (ТРО ВОГ), активным членом которой она является…



Однако, возможно, дело не в том, что «послужные списки» инвалида Нужиной и пенсионерки Дымич разительно отличаются и падали они в разных местах, а в отличиях подходов служителей Фемиды к вопросу о возмещении морального вреда в разных регионах. Ведь присудил же в 2015 году Тверской суд Москвы Алексею Карелову 320 тысяч рублей компенсации морального вреда за пролитый на его трехлетнюю дочь в ресторане «Макдоналдс» кофе! Правда, Карелов подавал иск на пять миллионов рублей, так что его исковые требования были судом существенно урезаны. А из «отбитых» в прошлом году в замоскворецком суде Оксаной Чернявской у «Макдоналдса» 304 тысяч рублей компенсации за выбитые при падении на мокром полу два зуба, компенсация морального вреда составляет всего 20 тысяч рублей, а основная сумма в 250 тысяч — это все-таки оплата расходов на восстановление здоровья и полноценной улыбки.



— В Санкт-Петербурге за смерть ребенка родители получили возмещение в 15 миллионов рублей, в Чебоксарах в прошлом году была присуждена компенсация морального вреда за перелом руки — 250 тысяч, а на сайте Октябрьского суда Ивановской области висит решение, вынесенное 18 марта, — по нему компенсация за закрытый перелом носа составила 100 тысяч рублей, — перечислила Валентина Дымич корреспонденту «Реального времени» примеры того, что российские суды все чаще поднимают цену моральных страданий потерпевших. И думается, не будь Дымич в прошлом судьей, ее судебную победу общественность наверняка встретила бы аплодисментами…

Валентина Дымич (на фото — слева), решив наказать владельца ресторана, подошла к делу как профессионал. Фото Инны Серовой



Пока истец собирает бумаги, суд думает

О том, как повернется дело экс-судьи Валентины Дымич в Верховном суде РТ, пока остается только гадать. На вчерашнем заседании стало ясно, что представители ответчика намерены акцентировать внимание суда не столько на моральных страданиях потерпевшей, сколько на порядке получения ею дорогостоящих медицинских услуг. Дело в том, что судьи, в том числе и в отставке, равно как и члены их семей, кроме полиса ОМС имеют право на дополнительную медицинскую страховку (ДМС), которую им оплачивает государство. И суд уже попросил экс-судью представить доказательства того, что ей действительно было необходимо тратиться на лечение — ведь по словам Дымич, ее случай не подпадает под условия договора о ДМС.

Суд очень хотел увидеть собственника здания, в котором так неудачно поскользнулась и упала экс-судья, однако по словам представителя ООО «Волга» Станислава Песина, Мераби Кутелия не смог явиться на судебное заседание, поскольку в настоящее время находится за пределами Российской Федерации.

Зато к ходатайству, заявленному вторым представителем ООО «Волга» — адвокатом Александром Гавриловым, который просил заслушать свидетельницу падения Валентины Дымич со стороны ресторана, суд отнесся без интереса. Как выяснилось, женщина могла выступить в суде первой инстанции, но там ее представители ответчика так и не вызвали в зал суда.

Гаврилов подтвердил в судебном заседании позицию ответчика, по мнению которого, причиной падения и травм Валентины Дымич в ресторане стала не малозаметная ступенька, а ее собственная неосторожность.

По мнению ответчика, причиной падения и травм Валентины Дымич в ресторане стала не малозаметная ступенька (на фото — справа), а ее собственная неосторожность. Фото ovvy.ru



В свою очередь, экс-судья заявила суду, что готова вообще отказаться от исковых требований в части оплаты лечения — лишь бы не затягивать дело, поскольку ей в ее болезненном состоянии трудно лишний раз добираться в Казань из Чебоксар. Но это, похоже, неизбежно — в судебном заседании был объявлен перерыв, который нужен не только для того, чтобы Валентина Дымич представила запрошенные судом документы, но и для того, чтобы судьи смогли досконально ознакомиться с делом и взвесить и обдумать все его детали.



— Я плохо сплю, живу на антидепрессантах и очень устала, — сказала Валентина Дымич корреспонденту «Реального времени» после судебного заседания. — Мне уже очень хочется, чтобы все поскорее закончилось, однако ресторан за нарушения ответить должен.

Процесс отложили на две недели.