Реформы Фемиды: Казань получит самый большой кассационный суд России

«Реальное время» попросило экспертов оценить плюсы и минусы одобренной президентом РФ инициативы по созданию новых судов для рассмотрения жалоб

Фото: Максим Платонов

С 1 июля 2018 года в Нижнем Новгороде может заработать 4-й апелляционный, а в Казани — 6-й кассационный суды общей юрисдикции. Уже известно, что в последнем хотят собрать 113 опытнейших судей со всей страны, но где они будут работать — пока вопрос. О планируемых тратах бюджета, опасениях и надеждах адвокатов, оптимизме прокуроров и председателя Верховного суда Татарстана — в материале «Реального времени».

Путь в ЕСПЧ ляжет через Казань и Нижний

26 января в Госдуму поступил законопроект Верховного суда РФ о создании в России пяти апелляционных и девяти кассационных судов общей юрисдикции. «Они будут образованы по экстерриториальному принципу, что позволит повысить их независимость», — заявил на днях, выступая на Совете судей РФ, Владимир Путин, отметив также, что создание таких судов откроет «новые возможности для обжалования судебных решений».

Сейчас приговор районного либо городского суда может быть оспорен в апелляции Верховного суда субъекта федерации, а затем в президиуме этого же суда — в кассации, тогда как приговор самого Верховного суда субъекта — в Верховном суде РФ. С принятием закона порядок изменится. Приговоры Самарского областного суда как и Верховного суда Татарстана и еще 12 региональных судов, а также Приволжского окружного военного суда можно будет оспорить в Четвертом апелляционном суде (Нижний Новгород), а далее — в Шестом кассационном суде (Казань). Согласно проекту закона, казанская кассация будет заниматься пересмотром уже вступивших в силу приговоров и решений, вынесенных: военными судами — гарнизонными и Приволжским окружным, а также федеральными судами Башкортостана, Марий Эл, Татарстана, Удмуртии, Чувашии, а также Кировской, Оренбургской, Самарской и Ульяновской областей.

Как видим, территория судебного округа не полностью совпадает с территорией ПФО. В этом и заключается принцип экстерриториальности. Апелляция на решения районных судов в Татарстане останется за Верховным судом республики. Также как рассматривать жалобы на решения мировых судей по-прежнему будут в райсудах.

Казанская кассация будет заниматься пересмотром уже вступивших в силу приговоров и решений, вынесенных: военными судами — гарнизонными и Приволжским окружным, а также федеральными судами Башкортостана, Марий Эл, Татарстана, Удмуртии, Чувашии, а также Кировской, Оренбургской, Самарской и Ульяновской областей. Фото Ирины Плотниковой

Выселения из храмов Фемиды не будет?

В сопроводительной записке к законопроекту указана дата ожидаемого старта реформы — 1 июля 2018 года. В судейском сообществе полагают, что при поддержке инициативы президентом РФ депутаты затягивать с рассмотрением не будут. Однако уже сейчас известно, что работать новые храмы Фемиды начнут позже. Решение будет принимать пленум ВС РФ после назначения на должности двух третей состава каждого конкретного суда.

Кстати, из приложения к опубликованному на сайте Госдумы законопроекту следует, что разместить казанскую кассацию предлагается в здании, закрепленном за ФАС ПО на улице Правосудия, 2. Источники «Реального времени» утверждают — за время подготовки законопроекта информация устарела. После переезда Федерального арбитражного суда Поволжского округа с улицы Правосудия на улицу Декабристов здание занял Московский райсуд. И выселять его просто некуда!

В судейском сообществе прошел слух о том, что ради нового суда в Казани могут уплотнить две арбитражных инстанции, разместив их либо на Ново-Песочной, либо на Декабристов. Сопровождался этот слух такими деталями, мол, новое здание Арбитражного суда РТ в Вахитовском районе изначально строилось с запасом и там хватает площадей, а новоселье ФАС ПО серьезно подпортила усадка здания — трещина пошла по крыльцу с фасада здания, и ремонт тянется уже несколько месяцев. Впрочем, слух о «съезде арбитражников» другие источники «Реального времени» опровергают, мол, это будет противоречить принципу разделения и независимости: «Никому же не приходит в голову подселить райсуд в здание Верховного суда?!».

Вариант с объединением двух кассаций — арбитражной и федеральной — собеседники издания также считают не слишком реальным, склоняясь к тому, что скорее в Казани появится еще один Дворец правосудия, построенный с нуля. Правда, в законопроекте средства на строительство новых зданий не предусмотрены.

Новоселье ФАС ПО серьезно подпортила усадка здания — трещина пошла по крыльцу с фасада здания, и ремонт тянется уже несколько месяцев. Фото Олега Тихонова

Ильгиз Гилазов: «Это серьезный шаг к независимости»

Председатель Верховного суда РТ Ильгиз Гилазов на днях вернулся из Москвы, где участвовал в Совете судей РФ и торжествах к 95-летию Верховного суда России. «По моему мнению, вопросы, связанные с созданием надлежащих условий, могут решиться достаточно быстро. И Владимир Владимирович об этом тоже говорил, просив законодателей ускорить рассмотрение законопроекта, — поделился Ильгиз Гилазов с «Реальным временем». Он считает, что основным вопросом для новых судов станет кадровый.

— Если вы читали пояснительную записку, то знаете — штаты ради апелляционных и кассационных судов увеличивать не собираются. Предполагается, что определенное количество судей будет либо переходить в эти суды, либо уходить в отставку. Какую-то часть переведут из Верховного суда РФ… А так как там работают наиболее опытные, уважаемые и зрелые судьи — лет под 50—60, думаю, что сложно будет людям переходить и переезжать. А кадры нужны квалифицированные, — считает глава Верховного суда РТ.

Ильгиз Гилазов напомнил, что инициатором законопроекта выступил председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев, и отметил, что по мнению разработчиков новеллы, между апелляцией и кассацией в областном или верховном суде региона может быть «определенная взаимозависимость». «Кассационные инстанции областных судов могут быть иногда не беспристрастны, — признал председатель суда. — Поэтому отрыв кассационной инстанции и создание самостоятельных судов — это достаточно серьезный шаг к независимости».

Ильгиз Гилазов считает, что основным вопросом для новых судов станет кадровый. Фото Олега Тихонова

Дорогое удовольствие

«Минусов пока не видим, посмотрим, как сложится практика», — комментируют ноу-хау в прокуратуре РТ. «Положительным моментом судебной реформы, на наш взгляд, является повышение реальной независимости судебной системы», — комментирует позицию ведомства старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев. Он не исключает, что по самым резонансным и требующим личного участия делам татарстанские прокуроры будут ездить в Нижний Новгород. По остальным позицию обвинения будет поддерживать окружная прокуратура.

Директор Казанского филиала Российского госуниверситета правосудия Рамиль Шарифуллин, будучи судьей с 25-летним стажем (ныне — в отставке), вспоминает: разговор о необходимости таких изменений шел с конца 90-х годов. По такому пути развивалась система арбитражных судов. «Если в арбитраже — один суд на регион, а на страну — 22 апелляции и 9 кассаций, то у нас только на территории республики 51 федеральный суд и 188 мировых», — говорит Шарифуллин.

— Нельзя оставлять в Верховном суде республики (областных судах) кассацию, и от этого никуда не уйдешь. Но вводить новые институты еще и экономически невыгодно — это достаточно дорогое удовольствие, — рассуждает директор филиала РГУП. — А с предлагаемой схемой уже можно работать. Принцип — искоренить какие-либо горизонтальные связи между судебными инстанциями в суде одного уровня, ведь тут конфликт интересов, когда судья рассматривает дело по первой инстанции, а коллеги по суду оценивают законность его решений.

По оценке судебного департамента на затраты на переезд (ожидается, что с ним согласятся 50 процентов), компенсации уволенным и оборудование залов планируется потратить свыше 4 млрд рублей. Впрочем, законопроект пока не принят, и в нем возможны коррективы.

Айрат Хикматуллин настроен весьма скептично. Фото kazanfirst.ru



Адвокаты больших изменений не ждут

Казанский адвокат Айрат Хикматуллин настроен весьма скептично: «Телефонное право никто не отменяет. Чтобы суды были действительно независимыми, нужна более глубокая реформа. А не просто рассадить судей по разным кабинетам и зданиям».

— Больших изменений от этой реформы мы не увидим, — согласен с коллегой и член президиума Адвокатской палаты РТ Александр Коган. — Ведь больше всего апелляций идет из районных судов, а здесь ничего не изменится. На решения Верховного суда РТ жалоб не так много и в Москву мне, например, даже удобнее ездить, чем в Нижний. А вот жителям Хабаровска, конечно, удобнее будет ездить во Владивосток (там планируется разместить Девятый кассационный суд, — прим. ред.). И свидетелей своих возить — у нас же в апелляции есть право представлять доказательства!

А вот профессор кафедры уголовного процесса и криминалистики КФУ и практикующий адвокат Надежда Муратова называет перестройку институтов Фемиды хорошим начинанием. В свое время она защитила докторскую по теме судебного контроля в уголовном судопроизводстве и глубоко изучила вопрос. «Я не против двойного уровня судебного контроля, я против, чтобы все апелляции проходили в Нижнем Новгороде!», — говорит Муратова.

— Есть серьезные опасения у адвокатов, что резко возрастут накладные расходы на поездки, проживание и прочее. Потому что теперь надо будет куда-то ездить постоянно. А с точки зрения независимости [решений] — все равно остаются большие вопросы, насколько сильно изменения повлияют, — комментирует законодательную инициативу глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.