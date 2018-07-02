Война миноритариев. Акционеры бьются за блок-пакет КМПО

Тем временем в совете директоров казанских моторостроителей значится представитель хозяина «Казанькомпрессормаша»

Фото: Олег Тихонов

Акционерный конфликт, назревавший между миноритариями КМПО, перешел в судебную плоскость. Как стало известно «Реальному времени», экс-владелец 24,9% акций предприятия — уральский бизнесмен Сергей Цыбизов предъявил иск в московский арбитраж, требуя взыскать со своего партнера АО «Инвест-Групп» 270 млн рублей за проданный ему блокируюший пакет акций. По одной из версий, тяжба двух абсолютно непубличных уральских акционеров КМПО может быть связана с предпродажной подготовкой почти контрольного пакета акций, который им удалось собрать почти 10 лет назад.

Миноритарии КМПО раскололись

Татарстанский производитель газоперекачивающей техники «Казанское моторостроительное производственное объединение» оказался втянут в корпоративный спор двух некогда дружественных акционеров, выросших из околотрейдерских структур «Газпрома» по материально-техническому обеспечению. Экс-гендиректор «Региональной финансовой компании» Сергей Цыбизов, которой принадлежало 24,9% акций КМПО, подал в арбитраж на давнего партнера АО «Инвест-Групп» гендиректора Юрия Кравцова, имевшего до сделки с ним 23,7% акций казанского предприятия. Иск господина Цыбизова зарегистрирован арбитражным судом Москвы 21 июня этого года и назначен к предварительному собеседованию сторон на 24 июля.

Интересно, что обе компании, миноритарии КМПО, имели общие екатеринбургские корни и занимались одним бизнесом — куплей-продажей ценных бумаг в интересах своих почтенных доверителей. Из раскрытия данных об аффилированных лицах КМПО видно, что инвесткомпания «Инвест-Групп» стала владельцем 23,7% акций предприятия в мае 2008 года, а другая инвесткомпания, «Регионфинанс», получила в распоряжение 24,9% акций в мае 2011 года. Как утверждают источники «Реального времени», за этими инвестиционными структурами мог стоять экс-менеджмент дочерних газотранспортных компаний «Газпрома», прежде обеспечивающего предприятие заказами на производство газоперекачивающей техники ГПА «Волга». Пожалуй, нетрудно догадаться, для чего инвесткомпании таинственных доверителей «Инвест-Групп» и «Регионфинанса» собрали свыше 48% акций КМПО. Остальные 49,5% акций остались у госхолдинга «Связьинвестнефтехим». Такая необычная конфигурация акционерных групп КМПО, когда ни у кого нет свыше 51% акций, сложилась почти 10 лет назад и продолжает действовать до сих пор.

Уральский десант начал высаживаться на КМПО в 2009 году. Сначала вдруг, как из ниоткуда, появилась загадочная «Инвест-Групп» Юрия Кравцова с правом владения и управления на 23,7% акций КМПО, а через некоторое время последовала «Региональная финансовая компания», в распоряжении которой находилось 24,9% акций КМПО. Из открытых источников известно, что господин Кравцов до 2006 года руководил сначала «Газкомплектконтрактом», а потом занимал пост замгендиректора по финансам ООО «Спецгазмонтаж». Достоверные сведения о Сергее Цыбизове отсутствуют. В официальных источниках КМПО есть данные о том, что он был директором ЗАО «Эконометрика». Оба представителя этих акционеров всегда старательно избегали публичности, отключая мобильные телефоны при контакте с журналистами. Но похоже, что этот инвестиционный альянс дал трещину.

Иск господина Цыбизова зарегистрирован арбитражным судом Москвы 21 июня этого года и назначен к предварительному собеседованию сторон на 24 июля. Фото msk.arbitr.ru



«Регионфинанс» вспомнил о невыплаченных 270 млн рублей

Предстоящий судебный процесс между ними имеет все шансы приобрести скандальный резонанс. Как следует из искового заявления Цыбизова, он требует взыскать с «Инвест-Групп» в общей сложности 270 млн рублей, которые ему не заплатили при продаже акций ЗАО «Регионфинанс». Этот договор купли-продажи между ЗАО «Регионфинанс» и АО «Инвест-Групп» был заключен 26 апреля 2016 года, говорится в заявления Цыбизова. На эту дату на балансе «Регионфинанса» продолжали находиться 24,7% акций КМПО, следует из раскрытия информации об аффилированных лицах КМПО. Так что можно сказать, что, покупая бумаги «Регионфинанса», компания «Инвест-Групп» на самом деле приобретала блок-пакет КМПО, которые просто были «завернуты» в фантики «Регионфинанса».

За счет них АО «Инвест-Групп» Юрия Кравцова стало владельцем заветных 48,5% пакета. Но фактическая смена владельца блок-пакета КМПО не отразилась в отчетных материалах предприятия, так как номинально обе компании продолжали оставаться акционерами КМПО, хотя фактически Цыбизов вышел из КМПО.

Полная стоимость сделки «Регионфинанса» и «Инвест-Групп» в исковом заявлении не названа. Господин Цыбизов, как говорится в заявлении, требует взыскать задолженность по договору купли-продажи ценных бумаг ЗАО «Региональная финансовая компания» в сумме 240 млн рублей и 30 млн рублей процентов за пользование чужими денежными средствами. Получается, что компания «Инвест-Групп» Юрия Кравцова не оплатила или не полностью оплатила блок-пакет КМПО.

Тем не менее это не помешало ему стать прямым владельцем 48,5% акций КМПО. 27 июня, за день до годового собрания КМПО, предприятие официально сообщило, что член совета директоров предприятия Юрий Кравцов стал владельцем 48,5% акций. Добавим, что на недавнем годовом собрании акционеров КМПО, прошедшем 28 июня, Сергей Цыбизов вышел из состава членов совета директоров. Председателем вновь избран глава Минзема Азат Хамаев.

На недавнем годовом собрании акционеров КМПО, прошедшем 28 июня, Сергей Цыбизов вышел из состава членов совета директоров. Председателем вновь избран глава Минзема Азат Хамаев. Фото Максима Платонова



Кравцов подготовил продажу?

По одной из версий татарстанских промышленников, консолидация им пакета, близкого к контрольному, может свидетельствовать о подготовке к продаже стратегическому инвестору КМПО.

Несколько лет назад в этом качестве рассматривалась московская ГМС Групп, которая вошла в Татарстан с приобретением в 2012 году ОАО «Казанькомпрессормаш», специализирующегося на производстве компрессорного оборудования, в том числе и для полнокомплектных газоперекачивающих станций. Ими комплектуются газоперекачивающие станции ГПА «Волга», которые производятся для газодобывающих предприятий России.

«ГМС Групп» сейчас представлена в совете директоров КМПО в лице главного управляющего бизнес-единицы «ГМС Компрессоры» Юрия Скрынника. Источники, близкие к «Казанькомпрессормашу», рассказывали, что после покупки компрессорщиков «ГМС Групп» была настроена на приобретение КМПО, но не обладала достаточными средствами. Сейчас КМПО оценивает свои активы в 10 млрд рублей. Сейчас складывается так, что «Связьинвестнефтехим» через SINEK INVESTMENT & DEVELOPMENT LIMITED может продать 49,5% акций КМПО с кипрского оффшора, и Юрий Кравцов может предложить 48,5%. Связаться с Юрием Кравцовым не удалось: его мобильный был отключен.

КМПО накачало с Ямала 10 млрд рублей

На фоне европейских санкций на поставку зарубежной техники для ТЭК КМПО оказалось востребовано. Недавно предприятие пролонгировало кредитные соглашения с российскими банками, подписавшись на 8 млрд рублей для строительства ГПА. Как следует из сообщений компании, со Сбербанком заключено дополнительное соглашения к договору о предоставлении банковских гарантий на 3 млрд рублей до 11 марта 2021 года. 30 мая КМПО заключило дополнительное соглашения к Генсоглашению с ВТБ о выдаче банковских гарантий на 5 млрд рублей до мая 2019 года.

По всей видимости, эти ресурсы понадобились для исполнения контракта КМПО с ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» на поставку ГПА-16 «Волга», рассчитанного до конца 2020 года. Стоимость сделки — 2,5 млрд рублей. Дочка «Новатэка» ведет разработку на Ямале, где КМПО на прошлогоднем тендере сумело переиграть Siemens. Как рассказывало «Реальное время», КМПО подписало контракт с ОАО «Арктическая газовая компания» (СП «Газпром нефти» и «Новатэка»), разрабатывающим абсолютно новое Яро-Яхинское нефтегазоконденсатное месторождение, после чего привлекло гарантии ВТБ на 3 млрд рублей для обеспечения обязательств КМПО. На годовом собрании акционеров гендиректор КМПО Дамир Каримуллин сообщил, что по итогам 2017 года выручка от реализации продукции составила 9 млрд 342 млн рублей при плане 10 млрд 381 млн рублей, или 90% к плановым показателям. Чистая прибыль составила 509,3 млн рублей, или 101% к плановым показателям. Он пожаловался, что «в условиях сокращения инвестиционных программ ПАО «Газпром» и независимых операторов в 2017 году произошло уменьшение производственных заказов на поставку двигателей и газоперекачивающих агрегатов». Для этого завод намерен отойти от частичной комплектации и перейти на комплексную поставку газоперекачивающего оборудования «под ключ», говорится в сообщении компании.

КМПО подписало контракт с ОАО «Арктическая газовая компания» (СП «Газпром нефти» и «Новатэка»), разрабатывающим абсолютно новое Яро-Яхинское нефтегазоконденсатное месторождение, после чего привлекло гарантии ВТБ на 3 млрд рублей для обеспечения обязательств. Фото greenologia.ru

Блок-защита Цыбизова

Между тем судебный процесс, начатый Цыбизовым, может помешать миноритарию провести продажи 48,5%. Истец явно торопится начать разбирательство, так как исковое заявление поступило в арбитраж не в письменном виде, как делается обычно, а в электронном варианте. По этому поводу судья указал в определении на необходимость представить оригинал искового заявления и заверенные надлежащим образом копии документов. А от ответчика запросил «письменный, мотивированный, документально обоснованный отзыв на исковое заявление» и рекомендовал направить его истцу заблаговременно до судебного заседания. В пресс-службе КМПО не стали комментировать иск, заявив, что «предприятие не может отвечать за своих акционеров и комментировать их действия». «Стоит обратиться с запросом непосредственно к акционерам», — посоветовали в компании. Связаться с Сергеем Цыбизовым не удалось, так как его компания оказалась ликвидирована еще в 2017 году (так следует из данных ЕГРЮЛ).

Юристы полагают, что экс-владелец КМПО может добиться наложения ареста на акции КМПО, что помешает крупным сделкам. «Законодательство не содержит запрета на отчуждение акций покупателем до полной их оплаты продавцу. Вместе с тем несвоевременная оплата (неоплата) покупателем по договору купли-продажи акций может быть основанием для расторжения договора в связи с его существенным нарушением в соответствии с п. 2 ст. 450, п. 1 ст. 454, ст. 488 Гражданского кодекса Российской Федерации», — отмечает ведущий юрисконсульт ООО «Юридическое агентство ЮНЭКС» Рушан Салахов.

По его мнению, в данном случае право выбора способа защиты, например, оплаты товара или расторжения договора, принадлежит истцу. «В данном случае истцом Цыбизовым Сергеем Владимировичем выбран вариант взыскания задолженности по договору купли-продажи и процентов за пользование чужими денежными средствами, а не расторжение договора и возврат акций. В рамках поданного иска истец вправе добиваться принятия судом обеспечительных мер, например, в виде наложения ареста на акции, запрещения ответчику и другим лицам совершать сделки и другие действия в отношении акций», — резюмировал он.