Акинфеев стал героем страны в один миг

И спортсменом недели по версии «Реального времени»

За всеми подвигами Игоря Акинфеева в серии пенальти в матче Испания — Россия, кажется, несколько подзабылись те сложности, через которые вратарю приходится проходить на протяжении его карьеры. А это и перманентная критика со стороны собственных болельщиков, и тяжелейшие травмы, и курьезные голы, выбивающие из психологического «седла». Но все эти годы Акинфеев продолжал вести себя хладнокровно на поле и дружелюбно вне его. Уже только поэтому российский голкипер заслужил капитанскую повязку и шанс стать героем большой страны. Спортивная редакция «Реального времени» объясняет, почему звезды сошлись и Акинфеев должен был оказаться в этой исторический точке, чтобы вывести сборную России в четвертьфинал домашнего чемпионата мира.

Акинфеев всегда был един с болельщиками. Даже когда доставалось

После тяжелейшего матча, после серии пенальти, в которой ответственность за исход матча резко переваливается именно на плечи вратаря, Игорь Акинфеев совсем не выглядел человеком, который только что пережил главный экзамен в своей футбольной карьере. Он стоял с таким же сосредоточенным и будто бы немного задумчивым взглядом и давал довольно осознанный комментарий каналу «Матч -ТВ». Эмоции, конечно, присутствовали, но холодного прагматизма было в разы больше.

— Против сборной Испании всегда тяжело играть. Получилось! Не всегда же испанцам должно везти! Мы выиграли, а остальные вопросы сейчас неуместны. Большое спасибо болельщикам за поддержку. Я перед турниром много раз говорил, что мы должны объединиться. Мы это сделали. Мы проводим фантастический чемпионат. Думаю, что не только наши, но и иностранные болельщики поняли, что Россия — это страна, где умеют играть в футбол и умеют организовывать праздники, — сказал Акинфеев в эфире.

«Мы должны объединиться с болельщиками», — это те слова, которые отличают Игоря от большинства игроков российской команды, и в них почему-то верится.

В искренность желания «дружить» и быть единым с болельщиками Игоря Акинфеева верится охотно. Фото rfs.ru



Да, после победной игры с испанцами полевые футболисты тоже вынесли заранее подготовленный баннер с претенциозной надписью: «Мы играем для вас», но давайте будем честны: баннер придумали пиарщики, которые понимают, насколько болельщицкая общественность была разочарована и обижена на свою сборную в последние годы. Начиная с вылета в стыковых матчах со словаками в 2009 году и заканчивая «выкрутасами» Кокорина и Мамаева в Монте-Карло после проваленного чемпионата Европы двухлетней давности во Франции. Не говоря уже о высокомерном отношении того же Артема Дзюбы к поклонникам своих бывших клубов. «Мирить» команду и простых россиян начали уже во время чемпионата. Сколько искренности в этом баннере — вопрос дискуссионный. А вот в искренность желания «дружить» и быть единым с болельщиками Игоря Акинфеева верится охотно. Хотя бы потому, что это было сказано экспромтом.

Прежде всего, еще ни разу ни в одном из своих интервью он не говорил ничего острого или обидного в адрес поклонников сборной России. Хотя от них-то ушаты помоев он получал не раз и не два. Но Акинфеев вел себя сдержанно и корректно, когда его ругали за курьезный мяч от корейцев на чемпионате мира в Бразилии. Не позволял он себе острых «ответок» а-ля Артем Дзюба или Роман Широков и когда его критиковали (и это еще мягко сказано) за долгую серию без «сухарей» в Лиге чемпионов. А уж о тех оскорбительных песнях-«зарядах» в исполнении фанатов принципиальных соперников ЦСКА и вспоминать не хочется.

Даже в Казани, когда армейцы приезжали сюда в тысячный раз и одна и та же толпа выпрашивала у него совместное фото, он подходил и отстаивал на всех фото с большой, практически солдатской, выдержкой.

Еще ни разу ни в одном из своих интервью он не говорил ничего острого или обидного в адрес поклонников сборной России. Фото fifa.com



И, наконец, Акинфеев действительно патриот и своей страны, и своего клуба. Когда в «нулевых» на него был большой спрос в Европе со стороны таких топ-клубов, как «Манчестер Юнайтел», лондонский «Арсенал» и мюнхенская «Бавария» (после ухода Оливера Кана), Игорь после долгих раздумий продолжил защищать цвета команды, воспитанником которой является. Ну а за сборную Акинфеев стоит уже 14 лет, и еще не было даже намека на то, чтобы он хоть раз «засачковал». Наоборот, всегда едет одним из первых.

Хладнокровие с рождения

Не все об этом задумываются, но в матчах, когда заведомо более слабая команда изо всех сил старается сохранить ничейный счет и дотерпеть до серии послематчевых пенальти, именно вратарю приходится несладко больше, чем кому-либо.

Судите сами: мало того, что в таких играх у него много работы, и «тащить» нужно любой ценой, даже если соперник обложил штрафную и расстреливает ворота в упор — так при этом еще неизбежно понимание, что старается он только для того, чтобы в итоге взять на себя всю ответственность за судьбу матча. И если во время самой игры вратарь — это 50 процентов успеха, то в послематчевых одиннадцатиметровых от него зависит практически все.

Когда Станислав Черчесов назначал игроков, которые будут бить пенальти, а потом что-то бегло сказал Акинфееву, тот побрел к выбранным для пробивания воротам «вразвалочку», будто в магазин за молоком вышел. А ведь буквально через минуту ему предстояло спасать целую страну (страну-хозяйку) и выводить ее в четвертьфинал чемпионата мира впервые за без малого 50 лет — и все это на глазах у всего мира. Такой выдержке и психологической устойчивости остается лишь завидовать и гордиться, конечно. Стальные нервы Игоря и сыграли в итоге решающую роль в судьбоносном матче.

«С его выпуска человек 11 в дубль взяли — и куда они все подевались? Растворились. Почему Игорь пробился? Потому что человек серьезный, целеустремленный. У него не дискотеки, не девчонки — один футбол на уме был», — говорил про Акинфеева его детский тренер Павел Коваль в беседе с «Чемпионатом».

Российский голкипер заслужил капитанскую повязку и шанс стать героем большой страны. Фото fifa.com



«Игорь не проиграл ни одной серии пенальти в карьере»

— Он вел себя спокойно. Да, это лотерея. Но лучший вратарь мира — де Хеа не отразил ни одного пенальти, а Игорь отбил два. Реакция и интуиция у нашего вратаря оказалась лучше. Он переиграл испанца, — продолжает Коваль. — Победный сейв Игоря — это фантастика. Так среагировать ногой! Думаю, Акинфеев смотрел видео того, как бьют испанцы. Спокойно готовился. Игорь же еще не проиграл ни одной серии пенальти в карьере, — подчеркнул тренер.

А ведь был такой период в карьере кипера, когда многие уже не верили в его возвращение на былой уровень. В 2011 году, когда его ЦСКА встречался в московском дерби со «Спартаком», Веллитон грязно пошел в стык и серьезно травмировал Акинфеева. Тогда даже о сроках возвращения его в футбол рассуждали предельно аккуратно, не говоря уже о сборной.

А уже в 2017-м, к домашнему Кубку конфедераций, Игорь получил от Черчесова капитанскую повязку в национальной команде. Может быть, именно это стало самым главным решением Станислава Саламовича в сборной России.