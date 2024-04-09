Итоги дня: запрет электросамокатов на Баумана, очередная эвакуация «Алгоритма» в Куюках, иск к ПЖКХ
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 9 апреля:
- В России успешно прошли испытания нового беспилотника «Аэромедик-30», предназначенного для доставки лекарственных грузов в отдаленные населенные пункты и регионы. Этот прототип может летать на расстояние до 200 км и перевозить до пяти килограммов грузов.
- ХМАО оказался в числе лидеров по направлению звонков татарстанцев, а жители трех городов Татарстана — Нурлата, Болгара и Буинска — тратили в среднем около 8 часов на голосовое общение и звонки в марте.
- Пользователи в Татарстане более 40% трафика потратили на развлекательный видеоконтент с площадок TikTok и YouTube, которые занимают 28% и 13,2% соответственно. Остальные ресурсы оказались менее популярными, но тоже нашли свою аудиторию. Так, «ВКонтакте» занимает 11% трафика, Rutube — 2%, а «Одноклассники» — 1%.
- В Зеленодольске состоялся первый в истории фиджитал-турнир для детей участников СВО. В соревнованиях приняли участие более 35 детей в возрасте от 13 до 17 лет.
- Ozon планирует переехать: процесс редомициляции начнется в 2024 году. Об этом заявил финансовый руководитель компании на мероприятии, посвященном финансовым результатам за 2023 год.
- Многодетным родителям предлагают сократить рабочую неделю до 35 часов. Председатель всероссийской общественной организации «Союз отцов» Юрий Соленов выразил опасение, что возможное сокращение рабочей недели для многодетных родителей до 35 часов может привести к переутомлению и стрессу из-за необходимости поиска дополнительного заработка.
- Почти 40% компаний в России уже сотрудничают с самозанятыми, а еще 18% планируют начать такое сотрудничество в ближайшем будущем. Бизнесмены уверены, что все больше сотрудников будут переходить на «свободный рынок» и работать в качестве независимых экспертов. Чаще всего самозанятых привлекают в малом и среднем бизнесе.
- Россияне при выборе материала для строительства дома на первое место поставили долговечность и доступную цену. По мнению участников исследования, лучше всего соответствует этим критериям газобетон. На втором месте — кирпич и керамические блоки, на третьем — древесные материалы. Энергоэффективность занимает лишь третье место по значимости.
- Казань примет третий этап спортивного фестиваля «Национальная лига плавания» 20–21 апреля. В соревнованиях примут участие около 700 детей и 6 команд взрослых спортсменов. Победители годового зачета фестиваля получат 1,2 млн рублей.
- В рамках подготовки к саммиту БРИКС в Казани обновят десять остановок общественного транспорта. Новые павильоны установят на пяти улицах.
- В Казани началось комплектование детских садов с помощью информационной системы «Электронный детский сад». Родители могут узнать статус заявления через портал «Госуслуги». После получения статуса «Направлен в ДОО» родители должны в течение 30 дней привести ребенка в детский сад.
- ООО «Казанская Ривьера» закончило 2023 год с убытком в 1,5 млрд рублей, что на 2 000% меньше, чем в 2022 году. Убыток до налогообложения составил 1,5 млрд рублей. Прочие доходы составили 1,7 млрд рублей, а прочие расходы — 3,2 млрд рублей.
- По данным Татарстанстата, в начале 2024 года наблюдается рост производства текстильных изделий в Татарстане. Однако показатели производства одежды снизились в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
- В Казани выпустили «Добрые карты» — информационные носители с адресами «Центров местного сообщества», где можно получить помощь, а также с полезными контактами и расписанием работы социальных служб. Найти карты можно в 20 центрах.
- На заседании Госсовета Татарстана обсуждалось возобновление работы представительства в Беларуси и возможное открытие представительства в Иране для развития торгово-экономических связей и укрепления сотрудничества между регионами.
- В Чистополе из-за ремонта речного порта значительно сократился туристический поток и посещение музеев. Ранее жители Чистополя выбрали две территории для участия во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений. Дефицит бюджета города вырос до 31,5 млн рублей.
- ФАС возбудила дело против «Альфа-Банка» за нарушение рекламного законодательства: в рекламе утверждалось, что за открытие счета клиенту будут начислены баллы, хотя акция действовала только при открытии первого счета; продукт «Альфа-Банка» представлялся как «лучшая программа лояльности», хотя объективные критерии сравнения услуги также были указаны мелким шрифтом и демонстрировались лишь в течение короткого времени.
- Стоимость содержания детского сада «МЫ ВМЕСТЕ» при КФУ, специализирующегося на дошкольном образовании детей с расстройством аутистического спектра, составит 24,4 млн рублей за 2024 год. Проект финансируется из бюджета Республики Татарстан. Цель работы детского сада — создание условий для социализации и организации комплексного процесса обучения детей с расстройствами аутистического спектра.
- На улице Баумана в Казани запретят движение на средствах индивидуальной мобильности и велосипедах. Соответствующий запрет коснется также ряда других улиц и территорий города.
- В марте абоненты «МегаФона» из Татарстана суммарно загружали около 800 терабайт интернет-трафика в день, при этом 42% всего объема пришлось на жителей Казани. Лидерами по среднемесячному объему трафика на абонента стали жители Альметьевска и Иннополиса.
- На чемпионате по гонкам дронов «Атмосфера полета — 2024» в городе Кирове спортсмен из Татарстана занял первое место.
- В 2024 году в Татарстане пройдет Х Республиканская открытая полевая олимпиада юных геологов. В ней примут участие школьники из Татарстана и других регионов России. Мероприятие будет организовано в детском оздоровительном лагере «Солнечный».
- На ремонт четырех больниц в Татарстане выделят 232 млн рублей. Работы, включающие установку оборудования и мебели, должны быть выполнены до 15 января 2025 года.
- Производители яхт из Татарстана отмечают, что не используют китайские детали при создании своих судов, предпочитая материалы местного производства. В сегменте высокотехнологичных комплектующих, таких как навигационное оборудование и моторы, значительную долю рынка занимают производители из США и Японии.
- Более 33% общего трафика жители Татарстана расходуют на просмотр лент в социальных сетях и переписку в мессенджерах. Telegram остается наиболее популярным мессенджером среди татарстанцев, а «ВКонтакте» — самая популярная социальная сеть. С начала апреля увеличился трафик на тематические интернет-ресурсы.
- Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с делегацией Ассоциации российских и турецких предпринимателей и заявил, что республика заинтересована в развитии турецких проектов на своей территории и в использовании себя как площадки для выхода турецкого бизнеса на российский и евразийский рынки.
- В технологическом лицее «Алгоритм» в деревне Куюки прошла эвакуация из-за сообщения о минировании. Все оперативные службы отработали на месте, учащиеся эвакуированы в соседние образовательные учреждения. Жизни и здоровью детей ничего не угрожает.
- Набережночелнинский педагогический университет приобретет учебный набор БПЛА за 2,2 млн рублей. В рамках закупки университет получит 6 конструкторов учебного квадрокоптера и один многофункциональный модульный БПЛА. Эти учебные наборы будут использоваться для изучения основ использования БПЛА в педагогических технопарках «Кванториум».
- В ряде домов Вахитовского и Приволжского районов Казани на сутки отключат водоснабжение в связи с проведением работ по подключению двух водопроводов здания Татарского государственного академического театра им. Галиаскара Камала к централизованным сетям.
- В Республике Алтай в 2024 году пройдет Федеральный сабантуй. Для его проведения в Горно-Алтайске сценический комплекс, звуковое и световое оборудование, а также светодиодные экраны арендуют за 2,6 млн рублей. Средства на аренду выделит бюджет Республики Татарстан.
- Молодежный центр «Сэлэт» ищет организацию, которая будет обеспечивать охрану общественного порядка в трех детских лагерях в Республике Татарстан. Сумма контракта составит 1,6 млн рублей, средства выделены из бюджета региона. Охрана должна осуществляться круглосуточно.
- В Татарстане спрос на услуги клининговых компаний вырос на 91% по сравнению с прошлым годом. Клининговые компании предоставляют широкий спектр услуг по уборке помещений, а также промышленных и торговых объектов. Наиболее востребованы такие услуги, как уборка после ремонта, чистка ковров и химчистка мягкой мебели.
- На улицах Миславского и Карла Маркса в Казани будет ограничено движение транспорта из-за капитального ремонта внутриквартальных тепловых сетей. С 19 апреля по 13 мая перекроют участок улицы Миславского, а с 23:00 27 апреля до 05:00 28 апреля — улицу Карла Маркса.
- В ГИБДД Татарстана произошел технический сбой, поэтому временно приостановлено оказание услуг по регистрации транспортных средств и замене водительских удостоверений.
- За три месяца 2024 года из ветхого жилья расселили 5 725 татарстанцев, предоставив им 66 380 м² новой жилплощади. По расселению ветхого жилья Татарстан занял предпоследнее место в Приволжском федеральном округе.
Ключевые события 775-го дня специальной военной операции на Украине:
- На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск нанесли огневое поражение формированиям 57-й мотопехотной, 14-й и 21-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики.
- На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой, 46, 53 и 54-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Константиновка, Селидово и Часов Яр Донецкой Народной Республики.
- На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» активными действиями улучшили тактическое положение и отразили 11 контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 68-й, 71-й пехотных, 59-й мотопехотной, 24, 47 и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Первомайское, Новобахмутовка, Уманское и Бердычи ДНР.
- На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение формированиям 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Старомайорское и Урожайное Донецкой Народной Республики.
- На Херсонском направлении подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады и 35-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Работино Запорожской области и Ивановка Херсонской области.
- Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил РФ уничтожена радиолокационная станция, нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 131 районе.
- Средствами противовоздушной обороны сбиты 236 украинских беспилотных летательных аппаратов, противокорабельная ракета «Нептун» и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
Анастасия ФартыгинаОбществоПромышленностьЭкономикаТехнологииБизнес Татарстан