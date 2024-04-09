Причиной эвакуации «Алгоритма» в Куюках стало сообщение о минировании

Фото: Галия Шакирова

В технологическом лицее «Алгоритм», расположенном в деревне Куюки, 9 апреля прошла эвакуация детей, преподавателей и персонала. Учащиеся под руководством преподавателей и обслуживающего персонала покинули учебные классы и вышли из здания школы по маршрутам, указанным в планах эвакуации.

Причиной эвакуации стало сообщение о минировании лицея «Алгоритм», которое поступило на электронный адрес образовательного учреждения. Ситуация находится под личным контролем главы Пестречинского муниципального района Республики Татарстан Ильхама Кашапова, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе района.

В настоящий момент учащиеся эвакуированы в соседние образовательные учреждения, их жизни и здоровью ничего не угрожает. На месте работают все оперативные службы.

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Олег Исаков