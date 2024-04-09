На ремонт 4 больниц в Татарстане выделят 232 млн рублей

На ремонт 4 больниц в Татарстане выделят 232 млн рублей. Заказчиком тендера выступает Главное инвестиционно-строительное управление республики Татарстан. Согласно контракту работы должны быть выполнены до 15 января 2025 года.

На капитальный ремонт терапевтического корпуса Мамадышской районной больницы выделят 49,9 млн рублей. Помимо основных работ, в здание должны быть приобретены мебель, оборудование и инвентарь.

На работы по капитальному ремонту Сармановской центральной районной больницы выделят 152 млн рублей. В здание также должно быть куплено оборудование, в том числе медицинское, мебель, а также инвентарь.

На выполнение работ по капитальному ремонту Сабинской центральной больницы выделят 9,9 млн рублей. В здание медучреждения также требуется закупить оборудование, мебель и инвентарь. Однако также должны быть проведены работы по благоустройсву территорий.

Последним объектом тендера является Балтасинская центральная районная больница. На ремонт в учреждении будет выделено 19,9 млн рублей. В здание также требуется приобрести мебель и оборудование, в том числе в контракте числятся работы по благоустройству территорий.

Напомним, на капитальный ремонт пяти учебных зданий в Татарстане выделят 439 млн рублей. На всех объектах должны быть проведены строительно-монтажные и прочие работы, в том числе установка и монтаж оборудования.

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Разиль Самигуллин