За 3 месяца 2024 года из ветхого жилья расселили 5 725 татарстанцев

Фото: Радиф Кашапов

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России представило статистику по количеству граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда.

С января по март 2024 года из ветхого жилья переехали 5 725 татарстанцев. Всего в совокупности жители республики получили 66 380 кв. м нового жилья.

Отметим, что в Приволжском федеральном округе Татарстан занял предпоследнее место по расселению ветхого жилья. Первую пятерку возглавили Пермский край (2 047 000 кв. м и 131 610 жителей), Саратовская область (822 090 кв. м и 49 480), Самарская область (805 360 кв. м и 49 562), Нижегородская область (749 460 кв. м и 46 527), Оренбургская область (396 610 кв. м и 21 435).

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Рената Валеева