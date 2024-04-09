Казань уступила Альметьевску и Иннополису по объему мобильного интернет-трафика в марте

В марте абоненты «МегаФона» из Татарстана суммарно загружали порядка 800 терабайт (819 тысяч гигабайт) интернет-трафика в день, или 25,4 млн гигабайт в месяц, рассказали «Реальному времени» в пресс-службе оператора. При этом абоненты другого оператора — «Летай» — потратили 12,9 млн гигабайт за март.

Также исследование показало, что 42% всего объема трафика пришлось на жителей Казани. Другие города республики использовали 36% трафика, а сельская местность — 22%. По показателю среднемесячного объема трафика на абонента казанцы уступили первенство жителям Альметьевска и Иннополиса.

— Только на смартфонах лидеры рейтинга — иннополисяне — «прокачали» в среднем чуть более 33 гигабайт информации на одного абонента. Это на 11% больше значений альметьевских абонентов и на 16% больше — казанских, — отметили «Реальному времени» аналитики «МегаФона».

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Олег Исаков