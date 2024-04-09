Татарстан возобновит работу своего представительства в Беларуси

На заседании Госсовета Татарстана по экономике, инвестициям и предпринимательству заместитель министра промышленности и торговли Родион Карпов заявил, что в этом году Татарстан планирует возобновить работу представительства в Республике Беларусь.

Кроме того, рассматривается возможность открытия представительства Татарстана в Иране. Это решение направлено на развитие торгово-экономических связей и укрепление сотрудничества между регионами.

Дальнейшие шаги в этом направлении будут зависеть от результатов переговоров и оценки эффективности работы представительств.



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Анастасия Фартыгина, Луиза Игнатьева