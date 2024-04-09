В Казани появились «Добрые карты»

В столице Татарстана появились специальные карты, которые содержат полезную информацию для жителей. На «Добрых картах» указаны адреса «Центров местного сообщества», где можно получить помощь. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

В частности, на картах обозначены места, куда можно обратиться в случае возникновения трудной жизненной ситуации. Кроме того, указаны телефоны социального такси, пункты сдачи донорской крови, адреса и режимы работы точек раздачи бесплатного питания и пунктов приема одежды для нуждающихся.

Найти «Добрые карты» можно в 20 «Центрах местного сообщества».

Напомним, в рамках подготовки к саммиту БРИКС в Казани обновят десять остановок общественного транспорта. Новые павильоны улучшат внешний вид города и обеспечат комфортные условия ожидания для пассажиров и гостей Казани.

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Разиль Самигуллин