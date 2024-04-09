ФАС возбудила дело в отношении «Альфа-Банка» по признакам нарушения рекламного законодательства

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против «Альфа-Банка», подозревая нарушение рекламного законодательства. Причиной стало введение потребителей в заблуждение относительно условий акции.

В рекламе «Альфа-Банк» утверждал, что за открытие счета клиенту будут начислены баллы. Однако информация о том, что акция действует только при открытии первого счета, была указана мелким шрифтом в сноске и демонстрировалась лишь в течение короткого времени. Кроме того, в ролике продукт «Альфа-Банка» представлялся как «лучшая программа лояльности». Объективные критерии сравнения услуги также были указаны в сноске мелким шрифтом и демонстрировались лишь в течение короткого времени.

Теперь ФАС оценит ролик «Альфа-Банка» на предмет нарушения рекламного законодательства, и в случае установления вины организации грозит штраф. Ранее ведомство потребовало от Apple представить свою позицию относительно доступа российских платежных систем к функции бесконтактных платежей в системе iOS.

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Разиль Самигуллин