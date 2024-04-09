Спортсмен из Татарстана занял первое место в чемпионате по гонкам дронов
В фестиваль-чемпионате гонок дронов «Атмосфера полета — 2024» спортсмен из Татарстана занял первое место, сообщил «Реальному времени» руководитель Федерации гонок дронов Татарстана.
В городе Кирове прошел фестиваль-чемпионат гонок дронов «Атмосфера полета — 2024». В номинации «Царь горы» первое место занял спортсмен из Федерации гонок дронов Республики Татарстан Ключарев Владимир.
— Ребята хорошо себя показали, есть то, над чем нужно поработать, в целом результаты хорошие! Вся команда довольна собой, — прокомментировал Георгий Дикопольский.
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