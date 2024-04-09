В Чистополе из-за ремонта речного порта значительно сократился туристический поток

Глава Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов сообщил, что в Чистополе значительно сократилось посещение музеев. Это произошло из-за временного закрытия на ремонт местного речного порта. Когда завершат ремонт порта, не сообщалось.

Ранее жители Чистополя выбрали две территории, которые могут быть представлены на Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений. Речь идет об улице Ленина и променаде вдоль дамбы.

Напомним, в соответствии с решением городского совета города Чистополя дефицит бюджета города вырос до 31,5 млн рублей. Соответствующее решение опубликовано в изменениях бюджета на 2024 год и плановый период 2025—2026 годов.

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