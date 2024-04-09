«Нам просто незачем сотрудничать с Китаем»: откуда поставляют детали для татарстанских яхт

Фото: Галия Шакирова

С приходом весны и приближением сезона яхтинга любители водных приключений начинают задумываться о покупке собственного судна. Однако при выборе судна покупатели начали задаваться вопросом о производителе. Пришел ли Китай в этот сегмент, как в автомобильную и мотосреду? Об этом «Реальное время» узнало у татарстанских производителей яхт.

— У нас локализация производства довольно высокая, то есть все, что касается корпусов, мебели, нержавеющих элементов, — оно все местное. Из этого в Китае мы не берем ничего. Если говорить про более технологичные вещи, например навигационное оборудование, то Китай здесь уже присутствует, но это не такая большая доля рынка. Моторы и уже совсем высокотехнологичные вещи по типу радаров продолжают поставляться из США и Японии. От общей доли судна китайские запчасти составляют всего 10%, — рассказал производитель катеров и яхт Velvette Marine.



Производители утверждают, что выход на новый рынок произошел не так давно.

— За последние пару лет в связи со всеми событиями поменялся портрет покупателя. Здесь также произошла смена некоторых производителей на китайские. Но знаете, даже раньше мы использовали итальянские комплектующие, но эти же самые комплектующие производились на китайских заводах. То есть бренд итальянский, а производство Китай, — объяснил владелец Searene Yachts Кирилл Слепов.

При приобретении судна с китайскими запчастями существует риск несовершенства или неполадок, поэтому при покупке следует учитывать этот фактор. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Сейчас к китайским запчастям относятся неоднозначно. Не все татарстанские производители готовы довериться и построить судно из китайских компонентов.

— Если мы говорим про сложные устройства — навигационное оборудование, двигатели, то в основном их производители Италия, Япония, Англия. Китай также развивается в этом направлении. Через пару лет, возможно, мы начнем заменять европейское оборудование. Но сейчас тут 50/50. Мы не можем дать 100%-ную гарантию, случится что-то или нет, — пояснил Слепов.



Он также предположил, что если сейчас поставить китайские запчасти, то в сезон они сломаются. И если это случится, то придется две-три недели ждать ремонта. «Клиенту будет очень обидно», — сказал Слепов.

Производители назвали причину, почему Китай все также не выгоден для них и что их производителям стоит сделать, чтобы сотрудничать с местным бизнесом.

— Здесь вопрос про локализацию их производства в нашей стране. Сейчас логистика из Китая для нас дорогая и неудобная. Для нас вполне подходят те материалы, которые производятся в России, поэтому нам просто незачем сотрудничать с Китаем. Здесь все осложняют логистические цепочки, таможня, неопределенные сроки поставки и так далее, — поделились в Velvette Marine.

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Рената Валеева