Актаныш арендует сценический комплекс за 2,6 млн рублей для Сабантуя на Алтае
МУП «Централизованная клубная система Актанышского муниципального района» арендует звуковое обеспечение, экраны, сцену для проведения Федерального сабантуя в Республике Алтай в 2024 году.
Стоимость аренды составит 2 562 931 рубль. Источником финансирования выступит бюджет Республики Татарстан.
Для Сабантуя в Горно-Алтайске место должно быть оборудовано сценическим комплексом, звуковым оборудованием, световым оборудованием и светодиодными экранами. Помимо звуковой и видеосистемы в техническом задании прописана работа технического персонала, видеооператора, выпускающего видеорежиссера.
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