Новости общества

14:51 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Актаныш арендует сценический комплекс за 2,6 млн рублей для Сабантуя на Алтае

14:22, 09.04.2024
Актаныш арендует сценический комплекс за 2,6 млн рублей для Сабантуя на Алтае
Фото: Ринат Назметдинов

МУП «Централизованная клубная система Актанышского муниципального района» арендует звуковое обеспечение, экраны, сцену для проведения Федерального сабантуя в Республике Алтай в 2024 году.

Стоимость аренды составит 2 562 931 рубль. Источником финансирования выступит бюджет Республики Татарстан.

Для Сабантуя в Горно-Алтайске место должно быть оборудовано сценическим комплексом, звуковым оборудованием, световым оборудованием и светодиодными экранами. Помимо звуковой и видеосистемы в техническом задании прописана работа технического персонала, видеооператора, выпускающего видеорежиссера.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Рената Валеева
Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также