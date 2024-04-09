В Казани началось комплектование детских садов

В Казани стартовала кампания по комплектованию детских садов. Процедура организована с помощью специальной автоматизированной информационной системы, которая позволяет строго соблюдать очередность. Об этом сообщает мэрия Казани.

Родители могут узнать о статусе поданного заявления через портал «Госуслуги», оформив подписку на информирование. Комплектование продлится до 31 августа, и место ребенка в очереди не будет отображаться до наступления желаемой даты зачисления.

После появления статуса «Направлен в ДОО» родители должны в течение 30 дней привести ребенка в детский сад. Если ребенок не был направлен в детский сад до 15 апреля, родителям необходимо обратиться на горячую линию и выбрать детский сад с помощью специалистов.

Для смены детского сада или для подтверждения льготных документов необходимо обратиться в Управление образования Казани или многофункциональный центр. Номера горячих линий указаны на страницах детских садов на портале электронного образования Татарстана. Также обращения принимаются по номеру +7 (843) 223-22-10 (Управление образования города).

Напомним, комплектование детских садов в Казани продлится до 31 августа. В настоящее время в городе стартовал процесс комплектования учреждений с использованием информационной системы «Электронный детский сад». Это позволяет распределять детей в соответствии с очередностью.

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Разиль Самигуллин