Раис Татарстана встретился с делегацией Ассоциации российских и турецких предпринимателей

Татарстан заинтересован в том, чтобы турецкий бизнес развивал свои проекты в регионе и использовал республику как площадку для выхода на российский и евразийский рынки. Об этом заявил раис Татарстана Рустам Минниханов на встрече с делегацией Ассоциации.

Рустам Минниханов отметил, что визиты президента Турции, премьер-министра, председателя парламента, губернаторов провинций, мэров турецких городов и бизнес-делегаций в Татарстан, а также заседания российско-турецкой межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству играют важную роль в расширении контактов между странами.

В Казани действует Генеральное консульство Турции, а в Стамбуле — представительство Татарстана. Кроме того, Казань имеет побратимские отношения с Анкарой, Стамбулом, Анталией, Эскишехиром. Всего заключено 19 соглашений о побратимстве. Также поддерживает связь и муниципальный уровень.

Регулярное авиасообщение между Татарстаном и Турцией также способствует укреплению экономических связей. Рустам Минниханов подчеркнул, что с каждым годом авиасообщение расширяется, и это позволяет не только туристам, но и бизнесу активно перемещаться и оперативно решать все свои вопросы.

Турецкая Республика для Татарстана — один из ведущих зарубежных партнеров. В прошлом году товарооборот составил почти три миллиарда долларов США, показав высокий рост к 2022 году. Турецкие компании инвестировали в республику порядка двух миллиардов долларов США.

Делегация Ассоциации российских и турецких предпринимателей в рамках пребывания в Татарстане и Казани проведет ряд встреч и круглых столов в Торгово-промышленной палате РТ, посетит Единый презентационный центр Республики Татарстан, также состоятся встречи в Агентстве инвестиционного развития РТ.

Ранее Рустам Минниханов провел встречу с президентом — председателем правления банка ВТБ Андреем Костиным. Встреча прошла в рабочем кабинете Рустама Минниханова в Доме Правительства РТ.

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Разиль Самигуллин