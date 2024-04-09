ГИБДД Татарстана временно не регистрирует транспортные средства и не заменяет водительские удостоверения

В регистрационно-экзаменационных подразделениях ГИБДД МВД по Республике Татарстан произошел технический сбой. В связи с этим приостановлено оказание государственных услуг по регистрации транспортных средств и замене водительских удостоверений.

Сейчас специалисты профильных подразделений МВД России работают над устранением причин технического сбоя в работе информационных ресурсов.

Жителей республики попросили с пониманием отнестись к ситуации и воздержаться от посещения межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов в ближайшие часы. О возобновлении оказания государственных услуг в полном объеме будет сообщено дополнительно. Время работы подразделений будет продлено, чтобы принять всех обратившихся граждан.

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Анастасия Фартыгина