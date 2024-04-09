«Казанская Ривьера» закончила 2023 год с убытком в 1,5 млрд рублей

Фото: Максим Платонов

ООО «Казанская Ривьера» 2023 год закончила с убытком в 1,5 млрд рублей. Это на 2 000% меньше, чем в 2022 году, при прибыли в 48 тыс. рублей. Об этом «Реальное время» узнало из финансовой отчетности компании.

Выручка снизилась на 0,01% и составила 43 млн рублей, себестоимость продаж — на 21%, до 19,4 млн рублей.

Существенное влияние ни финансовый результат казанского аквапарка оказал убыток от продажи: в 2022 году показатель снизился на 1 089%, в 2023 — на 152%. Он составил 9,9 млн рублей. Убыток до налогообложения составил 1,5 млрд рублей (против прибыли в 102,8 млн рублей в 2022 году). Снижение составило 1 590%.

Прочие доходы составили 1,7 млрд рублей, что почти в 27 тыс. раз больше, чем год назад. Прочие расходы «Ривьеры» составили 3,2 млрд рублей (против 288 652 рублей), что примерно в 11 тыс. раз больше, чем годом ранее.

Объем краткосрочных обязательств достиг 2,5 млрд рублей (против 211,5 млн рублей в 2022 году). Показатель вырос на 1 081%.

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Рената Валеева