«ВКонтакте» и Telegram лидируют в Татарстане по объему интернет-трафика

Согласно исследованию мобильного оператора «МегаФон», более 33% общего трафика жители Татарстана расходуют на просмотр лент в социальных сетях и переписку в мессенджерах, сообщили «Реальному времени» аналитики «МегаФона».

Кроме того, социальная сеть «ВКонтакте» и мессенджер Telegram остались в лидерах по трафику:

— Telegram остается наиболее популярным мессенджером среди татарстанцев: в марте 72% от общего объема данных мессенджеров пришлось на этот сервис. «ВКонтакте» также пользуется популярностью, занимая долю в 64% среди всех социальных сетей. Эти данные подчеркивают, как активно жители республики используют цифровые платформы для общения и развлечений, — подметили в пресс-службе оператора.

К тому же с начала апреля увеличился трафик на тематические интернет-ресурсы на 36% в сравнении с тем же периодом в марте. Кроме того, увеличился объем нагрузки на Rutube и YouTube от пользователей из Татарстана за месяц на 10%. В основном дачные лайфхаки смотрят по четвергам и пятницам — перед поездкой за город. Помимо этого, в летний период использование мобильной передачи данных на территориях садовых товариществ вырастает в 2‑3 раз, сообщил оператор.

Напомним, что Казань уступила Альметьевску и Иннополису по объему мобильного интернет-трафика в марте. При этом среди абонентов «МегаФона» пользователи потратили более 25 миллионов гигабайт интернета за прошедший месяц.

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Олег Исаков