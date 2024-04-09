Содержание детского сада для детей с аутизмом при КФУ составит 24,4 млн рублей

Казанский федеральный университет организует работу детского сада «МЫ ВМЕСТЕ», который специализируется на дошкольном образовании детей с расстройством аутистического спектра. Учреждение рассчитано на 120 детей.

Стоимость содержания детского сада по договору составляет 24,4 млн рублей за 2024 год. Заказчиком проекта является Институт развития образования Татарстана. Финансирование осуществляется из бюджета Республики Татарстан.

На официальном сайте КФУ сообщается, что цель работы детского сада — создание условий для социализации, психолого-педагогической поддержки и организации комплексного процесса обучения и воспитания детей с расстройствами аутистического спектра.

Детский сад основан в 2021 году. В нем уже реализованы 10 групп кратковременного пребывания для детей с 3 до 7 лет, 4 группы из которых функционируют в формате лекотеки с привлечением в образовательный процесс родителей.

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Рената Валеева