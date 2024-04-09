В Казани обновят 10 остановок общественного транспорта

В рамках подготовки к саммиту БРИКС в Казани обновят десять остановок общественного транспорта. Новые павильоны улучшат внешний вид города и обеспечат комфортные условия ожидания для пассажиров и гостей Казани.

Внешний вид остановочных павильонов и места их размещения уже согласованы.

Новые павильоны установят на следующих остановках:

Оренбургский тракт (в двух направлениях),

ул. Московская (в двух направлениях),

ул. Татарстан (в двух направлениях),

ул. Г. Тукая (в двух направлениях)

ул. Амирхана (в двух направлениях).

Напомним, в Казани идет подготовка к саммиту стран БРИКС, который пройдет в октябре. В рамках подготовки проводится масштабная реконструкция инженерных коммуникаций. Особое внимание уделяется замене участков тепловых сетей и запорной арматуры, изношенных сетей водоснабжения и водоотведения. Работы выполняются без отключения потребителей.

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Разиль Самигуллин