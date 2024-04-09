Набережночелнинский педагогический университет закупит учебный набор БПЛА за 2,2 млн рублей
Набережночелнинский государственный педагогический университет (НГПУ) объявил о закупке конструкторов дронов и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Учебные наборы и конструкторы будут использоваться для изучения основ использования БПЛА в рамках создания и функционирования педагогических технопарков «Кванториум». Начальная цена контракта составляет 2 252 700 рублей.
В рамках закупки приобретут 6 конструкторов учебного квадрокоптера. Цена одной позиции — 303 000 рублей. Также купят один многофункциональный модульный беспилотный летательный аппарат за 434 700 рублей.
Технопарки «Кванториум» создаются для дополнительного образования детей и молодежи. Они призваны стимулировать интерес школьников и студентов к научно-исследовательской и инженерно-технической деятельности.
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