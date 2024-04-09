Молодежный центр «Сэлэт» обеспечит охрану детей за 1,6 млн рублей
Молодежный центр «Сэлэт» ищет организацию, которая возьмет на себя услуги по охране общественного порядка на территории детских лагерей. Сумма контракта будет составлять 1 631 614 рублей. Контракт будет финансироваться из бюджета Республики Татарстан.
Услуги по охране требуются в следующих местах:
- ДОЛ «Звездный», Республика Татарстан, Лаишевский район, п. Троицкий;
- ДОЛ «Дубок», Республика Татарстан, Алексеевский район, с. Билярск;
- ДОЛ «Волга», Республика Татарстан, Камско-Устьинский район, пгт. Камское Устье, ул. Заовражные Каратаи.
Охрана должна осуществляться круглосуточно: с 8.00 до 20.00 — в светлое время суток и с 20.00 до 8.00 — в темное время суток.
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