Молодежный центр «Сэлэт» обеспечит охрану детей за 1,6 млн рублей

Фото: Реальное время

Молодежный центр «Сэлэт» ищет организацию, которая возьмет на себя услуги по охране общественного порядка на территории детских лагерей. Сумма контракта будет составлять 1 631 614 рублей. Контракт будет финансироваться из бюджета Республики Татарстан.

Услуги по охране требуются в следующих местах:

ДОЛ «Звездный», Республика Татарстан, Лаишевский район, п. Троицкий;

ДОЛ «Дубок», Республика Татарстан, Алексеевский район, с. Билярск;

ДОЛ «Волга», Республика Татарстан, Камско-Устьинский район, пгт. Камское Устье, ул. Заовражные Каратаи.

Охрана должна осуществляться круглосуточно: с 8.00 до 20.00 — в светлое время суток и с 20.00 до 8.00 — в темное время суток.

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Рената Валеева