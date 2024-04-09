В домах Вахитовского и Приволжского районов Казани на сутки отключат воду

В ряде домов Вахитовского и Приволжского районов города Казани отключат водоснабжение. Это связано с проведением работ по подключению двух водопроводов здания Татарского государственного академического театра им. Галиаскара Камала по улице Хади Такташа к централизованным сетям водоснабжения города.

Отключение водоснабжения планируется с 09.00 12 апреля до 13.00 13 апреля.

Воды не будет по следующим адресам:

Назарбаева, 35, 35 корп.1; 35а, 47/113;

Назарбаева, 48, 54, 56, 58, 60, 60 корп.1; 60а, 62, 64, 64а, 66, 66 корп.1, 66 корп.2; 68, 70, 72, 74, 76, 78, 78а, 80/105;

Роторная, 1а, 7, 7 корп.1; 7а, 9, 9а, 11;

Салимжанова, 2в, 2г, 5, 10/73, 12, 14, 14 корп.1,2,3; 16;

Спартаковская, 2, 2 корп.1,3,4;

Х. Такташа, 78а, 79, 81, 83, 84, 85, 87, 89, 89а, 91, 93, 93г/30, 93г/43, 95, 97, 99, 101, 103, 105/80;

Х. Такташа, 113/47;

Х. Такташа, 24, 26, 26а, 28, 28а, 30, 32а, 32/1, 32/2, 35, 39, 41, 47, 49, 51, 53, 54а, 54б, 57б, 58, 58/1, 73/10, 75, 77, 77а, 77б, 77б корп.1,2;

Халева, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15.

Также в ряде домов возможно понижение давления воды. С полным перечнем адресов можно ознакомиться по ссылке. Автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам, которые принимаются по телефону +7(843)231-62-60.

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Разиль Самигуллин