Услуги клининговых компаний в Татарстане стали популярнее в 2 раза

Фото: Олег Тихонов

В столице Татарстана успешно функционируют более 100 предприятий, предоставляющих услуги по профессиональной уборке помещений. Услуги клининга становятся все более востребованными в условиях современного ритма жизни, когда время становится ценным ресурсом. «Реальное время» пообщалось с представителями бизнеса и узнало, как обстоят дела на рынке корпоративного клининга.

«В специализацию входят все виды услуг»

— Компания с 2012 года помогает своим клиентам содержать в чистоте офисы. Производственные, складские помещения. В специализацию входят все виды клининговых манипуляций и услуг. Используем мы профессиональную технику европейских производителей — Cleanfix, Santoemma, Taski, — сообщили в «Клининг 116».

Услуги промышленного клининга включают:

уборку помещений; очистку и косметический ремонт крыш и фасадов зданий; уборка снега и наледи с крыш и территорий в зимний период; стрижку травы и полив газонов в весенне-летний период; вывоз мусора с применением специальной техники.

Остановимся подробнее на том, что входит в клининг крупных торговых площадок. Услугами пользуются для поддержания чистоты и порядка на различных объектах. Они включают:

чистку и дезинфекцию водопроводных систем, вентиляционных систем, а также систем отопления и канализации; удаление загрязнений с поверхности стен, потолков и напольных покрытий; чистку, уборку и мытье производственного и вспомогательного оборудования, а также спецтехники; для выполнения этих работ применяют специализированное оборудование и сильнодействующие моющие средства.

«В основном обслуживаем торговые центры: утром и после закрытия»

— В основном обслуживаем торговые центры — «Южный», KazanMall, каждый день по два раза: утром и после закрытия. Растет спрос на профессиональный клининг как у частных лиц, так и у компаний, — отметила клининговая компания Cozy.

Обслуживает квартиры, загородные дома, коттеджи, кафе, рестораны, промышленные и продуктовые склады.

Производит клининг медицинских центров, детских, образовательных учреждений, спортивных комплексов, промышленных цехов

Проводит уборку уличных площадей: на прилегающих к офисным и торговым центрам территориях; в парках, зонах отдыха; в жилых дворах; на объектах муниципального значения; на пляжах.

Обслуживает торговые площадки супермаркетов, универмагов и торговых центров.

Услуги клининговых компаний в Татарстане стали популярнее почти вдвое. Олег Тихонов / realnoevremya.ru

«Цены могут доходить до полумиллиона»

— Цены начинаются от 8 тысяч рублей и могут доходить до полумиллиона. Обычно берем крупные заказы на уборку ТЦ или складских помещений продуктовых, они на каждый день. У нас есть два-три тендерных выигрыша на 3 года, поэтому без работы не остаемся, — рассказали в «Чистом мире».



Татарстанцы стали чаще обращаться к услугам клининговых компаний. С начала года спрос на них вырос на 91% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Наиболее востребованы такие услуги, как уборка после ремонта (+13%), чистка ковров и других декоративных элементов помещений (+8%), химчистка мягкой мебели (+14%), дезинфекция и дезинсекция (+88%) и мойка окон (+111%).



В то же время интерес к регулярной поддерживающей уборке остался на прежнем уровне. Наиболее распространенные запросы — от торговых центров, спрос здесь вырос на 73%. Стоимость услуг клининга для крупных помещений составляет в среднем 150 рублей за квадратный метр.



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Анастасия Фартыгина