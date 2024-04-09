В Казани ограничат движение на улицах Миславского и Карла Маркса

На улицах Миславского и Карла Маркса в Казани будет ограничено движение транспорта. Причиной стал капитальный ремонт внутриквартальных тепловых сетей. Об этом сообщили в комитете внешнего благоустройства города.

С 19 апреля по 13 мая будет полностью закрыта дорога на улице Миславского на участке от здания №16 до улицы Карла Маркса.

А с 23 часов 27 апреля до 5 часов 28 апреля полностью перекроют улицу Карла Маркса в районе пересечения с улицей Миславского. Напомним, в 2024 году в Казани на перекрестке Карла Маркса — Миславского установят интеллектуальную транспортную систему.

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Разиль Самигуллин