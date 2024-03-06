Итоги дня: новый глава МВД Татарстана, рост интернет-трафика в республике, Исламские юношеские игры в Казани
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 6 марта:
- Накануне прошел круглый стол с участием архитекторов и представителей городских сообществ. Участники обменялись мнениями о развитии общественных пространств «Новой Портовой».
- Шахматиста Гарри Каспарова *(признан иноагентом) внесли в список террористов и экстремистов.
- Сегодня на брифинге в МВД Татарстана рассказали о помощи экспертов в раскрытии диверсии на участке железной дороги в казанском поселке Дербышки. Оперативным путем установить личность подозреваемого не удалось, но его выдала ДНК.
- В Татарстане за год у 2 021 человека выявили глаукому.
- За аренду «однушки» в Нижнекамске в среднем просят 22 тысячи рублей.
- За аренду самой дорогой «однушки» в Альметьевске просят 30 тысяч рублей в месяц.
- Средняя цена аренды «однушки» в Набережных Челнах составляет 21,8 тысячи рублей.
- Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Казани составляет 25 тысяч рублей.
- Сегодня в рамках заключительного этапа Всероссийских командно-штабных учений специалисты Казанского пожарно-спасательного гарнизона, лесники, медики, полицейские, транспортники и аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Республике Татарстан отработали практические действия по ликвидации чрезвычайной ситуации, вызванной природными пожарами.
- В январе — феврале 2024 года интернет-трафик в сервисах для обмена сообщениями увеличился на 50%, по сравнению с аналогичным периодом 2023-го.
- Министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил о включении йоги в программу предстоящих в Казани с 11 по 24 июня Игр стран БРИКС.
- «Ак Барс» обыграл «Автомобилист» и вернул серию в Казань.
- Материнский капитал за второго ребенка могут поднять до 1 миллиона рублей.
- Бизнес может создать магазин и принимать оплату онлайн в приложении Ак Барс Банка.
- Рособрнадзор: пересдавать один из предметов ЕГЭ школьники смогут уже в 2024 году.
- В Казани пройдет третий фестиваль электромобилей.
- Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ, вдвое увеличивающий денежные выплаты родителям в республике. Они назначаются в случае, если жителей РТ награждают республиканскими медалями «Родительская доблесть» или «Ана даны — Материнская слава».
- Сегодня в Казани официально приступил к работе новый министр внутренних дел Татарстана Дамир Сатретдинов. Представляя его коллективу посредством видео-конференц-связи глава МВД РФ Владимир Колокольцев сообщил — в целом оперативная обстановка в РТ находится под контролем, личный состав работает добросовестно и для укрепления правопорядка делается много.
- Помощник раиса Татарстана Тимур Сулейманов обсудил с генсеком ОИС в Джидде — втором по численности городе Саудовской Аравии — проведение Исламских юношеских игр. Они должны состояться в Казани в 2025 году.
- Казань вошла в тройку городов-миллионников по приросту количества студий красоты за год.
- Банки выдали татарстанскому бизнесу кредитов на 1,4 трлн рублей.
- Машина директора ПСО «Казань» насмерть сбила человека.
- В Татарстане ипотечный портфель за январь вырос на 0,9%, а потребительский — на 0,8%.
- В ресторанах Казани возросший трафик к 8 Марта поддержат шоу-программами.
- Муслюмовский район Татарстана установил пороговые значения дохода и стоимости имущества для получения соцжилья.
Ключевые события 742-го дня специальной военной операции на Украине:
- На Купянском направлении подразделения Западной группировки войск улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 14-й механизированной, 25-й воздушно-десантной, 68-й егерской бригад ВСУ и 12-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Новоселовка, Серебрянка Донецкой Народной Республики и Свердловка Луганской Народной Республики.
- Кроме того, отражены три контратаки 32-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики.
- Потери противника составили до 165 военнослужащих, танк и три автомобиля.
- В ходе контрбатарейной борьбы поражены: три самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, а также гаубица М198 производства США.
- На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск, ведя активные боевые действия, заняли более выгодные рубежи по переднему краю, нанесли поражение формированиям 5-й, 92-й штурмовых, 22-й, 28-й и 54-й механизированных, а также 56-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Клещеевка, Андреевка, Закотное и Перше Травня Донецкой Народной Республики.
- В районах населенных пунктов Новомихайловка и Победа Донецкой Народной Республики отражены две контратаки 31-й и 33-й механизированных бригад ВСУ.
- Потери противника составили: до 260 военнослужащих, два танка, два бронетранспортера, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей, гаубица «Мста-Б» и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». Также уничтожены три склада боеприпасов ВСУ.
- На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» в результате слаженных действий заняли более выгодные рубежи и позиции.
- Нанесли огневое поражение живой силе и технике 23-й, 42-й, 47-й, 53-й, 61-й, 92-й механизированных и 59-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новопокровское, Очеретино, Новоселовка Первая и Торецк Донецкой Народной Республики.
- Кроме того, отражены три атаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов, а также девять контратак в районах населенных пунктов Бердычи, Тоненькое, Первомайское, Орловка и Водяное Донецкой Народной Республики.
- Противник потерял до 460 военнослужащих, два танка, один из них Abrams производства США был уничтожен экипажем танка Т-72 Б3 с первого выстрела, самоходную огневую установку зенитного ракетного комплекса «Бук», четыре боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины и пять автомобилей.
- В ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица «Мста-Б», две гаубицы М119 производства США, боевая машина реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.
- На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» в результате активных действий улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Мирное и Угледар Донецкой Народной Республики.
- Потери ВСУ составили до 210 военнослужащих, два танка, три автомобиля, пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Стрела-10», а также склад боеприпасов.
- На Херсонском направлении подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике 118-й механизированной бригады ВСУ, 126-й бригады теробороны и 23-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Работино, Вербовое Запорожской области, Токаревка, Садовое Херсонской области и Высшетарасовка Днепропетровской области.
- Потери противника составили до 30 военнослужащих и два автомобиля.
- Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены: авиационная техника, склады авиационных боеприпасов и топлива на аэродромах Лозоватка в Днепропетровской области и Староконстантинов в Хмельницкой области, склад боеприпасов оперативно-тактической группы «Донецк», живая сила и военная техника ВСУ в 113 районах.
- Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также управляемая авиационная бомба AASM Hammer производства Франции.
- Кроме того, уничтожено 135 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе в районах населенных пунктов Сладкое, Павловка, Сигнальное, Верхнеторецкое, Орлинское Донецкой Народной Республики, Голиково, Червонопоповка, Новодружеск Луганской Народной Республики, Мирное, Магедово, Шевченково и Новое Запорожской области.
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 576 самолетов, 267 вертолетов, 14 440 беспилотных летательных аппаратов, 481 зенитный ракетный комплекс, 15 377 танков и других боевых бронированных машин, 1 234 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8 309 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 19 415 единиц специальной военной автомобильной техники.
Нафиса МиннехузинаОбщество
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