В Казани пройдет третий фестиваль электромобилей

Фото: Назметдинов Ринат

В августе в Казани пройдет третий фестиваль «Электромобильность» для популяризации электрической мобильности. По словам организаторов, праздник состоится на автодроме KAZANRING Canyon. В прошлый раз на этой профессиональной гоночной трассе впервые провели любительские гонки на электромобилях различных марок и моделей.



— Это будет уже третий фестиваль электромобилей. Сколько будет участников — сказать сложно, но в прошлом году мы собрали примерно 1,5 тысячи человек более чем из десяти субъектов России. Делали автопати с участниками, которые приехали из Башкирии, Чувашии, Самары, Нижнего Новгорода, Москвы. Сейчас мы тоже готовим программу фестиваля, но всех подробностей я пока не раскрою, — сообщил представитель некоммерческой организации по развитию инфраструктуры для электроавтомобилей «Рестарт» Рустем Галимзянов.

Вход на фестиваль будет свободным, возрастные ограничения — 6+. Популярность электротранспорта в России растет. Согласно последним данным Минпромторга РФ, в январе 2024-го было продано 95 642 новых автомобиля, или на 53% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост продаж наблюдается во всех сегментах авторынка.



Рынок электрокаров вырос в 4 раза, до 1 600 единиц. Доля российских машин составила 27%, годом ранее она была равна 16%. Среди легковых автомобилей наибольшим спросом пользуется Lada Granta — продано 9 800 таких машин. В сегменте LCV лидирует ГАЗ с 3 200 проданными единицами, в грузовом — китайская марка Sitrak — реализовано 1 500 грузовиков.

Василя Ширшова