«Нельзя допустить провокаций»: Колокольцев определил фронт работ новому главе МВД Татарстана

Сегодня в Казани официально приступил к работе новый министр внутренних дел Татарстана Дамир Сатретдинов. Представляя его коллективу посредством видео-конференц-связи глава МВД РФ Владимир Колокольцев сообщил — в целом оперативная обстановка в РТ находится под контролем, личный состав работает добросовестно, и для укрепления правопорядка делается много. Однако не по всем категориям уголовных дел достигнута высокая раскрываемость.



Последние три года генерал-майор Сатретдинов руководил работой МВД в Ханты-Мансийском округе. На том посту его сегодня сменил Владимир Генералов, ранее занимавший пост замначальника Главного управления МВД по Нижегородской области.

Представляя новых руководителей двух региональных ведомств, Колокольцев отметил, что оба на службе 30 лет и оба начинали стажерами в районных отделах, со временем зарекомендовав себя «высокопрофессиональными и грамотными специалистами». Поздравив генералов с назначениями, министр пожелал им успехов и поставил ряд задач.

В частности, наращивать усилия по противодействию посягательствам с использованием IT-технологий. «В обоих регионах (Татарстан и Югра, — прим. ред.) фиксируем рост подобных деяний, — отметил Колокольцев. — Все проблемы здесь нам известны. Основная масса совершаемых IT-преступлений — из-за рубежа, я имею в виду Украину. Есть сложность в подборе кадров на нашу сегодняшнюю зарплату. Все это понятно. Тем не менее каждому преступлению мы должны уделять необходимое значение и внимание».



Также глава МВД страны подчеркнул — к работе новые руководители приступают в ответственный для страны период, ведь уже через несколько дней состоятся выборы президента России.

— На органы внутренних дел ложится большая нагрузка по охране общественного порядка. Подготовка к голосованию проходит в непростых геополитических условиях, на фоне стремления Запада вмешаться в электоральные процессы. Нельзя допустить каких-либо провокаций, попыток дискредитировать деятельность органов государственной власти, — цитирует выступление Владимира Колокольцева пресс-служба ведомства.



Также министр озвучил повседневную задачу всех сотрудников МВД — «стремиться к тому, чтобы каждый виновный был привлечен к ответственности». «Другого способа обеспечить реализацию принципа неотвратимости наказания просто не существует», — сообщил он.



Напомним, кресло министра внутренних дел РТ стало вакантным после того как отработавший 11 лет в этой должности генерал-лейтенант Артем Хохорин подал в отставку.