«Ак Барс» обыграл «Автомобилист» и вернул серию в Казань

Фото: Динар Фатыхов

Казанский «Ак Барс» выиграл первый матч в серии плей-офф у екатеринбургского «Автомобилиста» со счетом 5:0.

Казанцы открыли счет в матче на 4-й минуте — шайбу забросил Семен Кошелев, а двумя минутами позже голом отметился Дмитрий Юдин. На 30-й минуте встречи результативным броском отметился Никита Дыняк. Четвертую шайбу «барсов» забросил нападающий Евгений Свечников, он же поставил точку в матче — у него дубль.

В первых трех голах «Ак Барса» поучаствовал защитник Митчелл Миллер — у него три передачи.

Следующий матч пройдет в Казани 8 марта в 17.00 мск.

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Олег Исаков