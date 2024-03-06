Источник: машина директора ПСО «Казань» насмерть сбила человека

Фото: Максим Платонов

Смертельная авария произошла сегодня, 6 марта, в 6 часов 10 минут на трассе в Верхнеуслонском районе Татарстана. Как сообщают источники «Реального времени», водитель внедорожника Range Rover совершил наезд на 64-летнюю жительницу деревни Вахитово.



Пожилая женщина скончалась на месте. Уголовное дело по данному факту пока не возбуждено. Один из источников уверяет, что сбившей пешехода машиной неоднократно пользовался генеральный директор компании «ПСО «Казань» Равиль Зиганшин и якобы сегодня утром он планировал поездку в Москву по платной трассе М-12.

Один из собеседников в МВД Татарстана подтвердил сам факт ДТП с погибшим пешеходом и иномаркой Range Rover на 6 километре трассы Казань — Ульяновск, поскольку эта авария уже попала в оперативную сводку происшествий. В пресс-службе ведомства не стали уточнять личность того, кто управлял автомобилем.

По данным другого источника информации, за рулем якобы находился именно Зиганшин, однако пешеходного перехода в этой зоне нет. Вероятно, женщина переходила дорогу в неположенном месте. При этом, по неподтвержденным данным, пенсионерка была сбита не на той полосе дороги, что вела в Москву, а на встречной, так что предстоит разобраться, какой маневр выполнял водитель непосредственно перед столкновением.

Напомним, Равиль Зиганшин возглавляет ООО «Производственно-строительное объединение «Казань» с 2005 года, является заслуженным строителем РФ и РТ, был депутатом Госсовета РТ четвертого и пятого созыва. Его компания неоднократно получала крупные госконтракты на строительство важных для Татарстана и страны объектов, включая космодром «Восточный» и стадионы к чемпионату мира по футболу — 2018, и неоднократно получала претензии со стороны налоговых, а затем и следственных органов.