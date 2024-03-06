За аренду «однушки» в Нижнекамске в среднем просят 22 тысячи рублей

Среди крупных городов Татарстана Нижнекамск занял третье место по средней стоимости аренды однокомнатной квартиры. Там с арендатора просят 22 тысячи рублей, подсчитало «Реальное время» на основе объявлений, размещенных на «Авито». Медианное значение — 20 000, как и в Набережных Челнах. Цены на аренду «однушки» в Нижнекамске варьируются от 10 до 55 тысяч рублей.

Лидером рейтинга является Казань. В столице Татарстана средняя стоимость аренды квартиры составляет 25 тысяч, медианное значение — 23 500 рублей. При подсчете брались цены, указанные в 150 объявлениях города. Самая низкая цена за аренду в Казани из взятых объявлений составила 13 000 рублей, наибольшая — 60 000.

Следом идут Набережные Челны. Арендовать однокомнатную квартиру в автограде можно в среднем за 21,8 тысячи. Медианный показатель такой же, как в Нижнекамске, — 20 000 рублей. Цены на аренду «однушек» в городе варьируются от 10 до 50 тысяч рублей.

Самые низкие цены на аренду среди крупных городов Татарстана зафиксированы в Альметьевске. По подсчетам «Реального времени», с арендаторов просят по 17 628 рублей. Медианное значение в Альметьевске тоже самое низкое — 17 000 рублей. Самое дорогое предложение в городе — «однушка» в 56 «квадратов» за 30 000 рублей, самое дешевое — 13 тысяч.

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Артем Гафаров