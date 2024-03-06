В Саудовской Аравии обсудили проведение Исламских юношеских игр в Казани в 2025 году

Помощник раиса Татарстана Тимур Сулейманов обсудил с генсеком ОИС в Джидде — втором по численности городе Саудовской Аравии — проведение Исламских юношеских игр. Они должны состояться в Казани в 2025 году.

— Это масштабное событие будет сочетать не только спортивные соревнования по 20 дисциплинам, но и глобальный детско-молодежный фестиваль с насыщенной образовательной и культурной программой, — рассказал Сулейманов.

Помощник Рустама Минниханова отметил, что в организации Игр примет участие татарстанское отделение «Движения первых». На мероприятии ожидается около 5 000 участников из 50 стран мира.

Для сравнения, на «Играх будущего», которые также проходили в Казани, присутствовало около двух тысячи участников из более чем ста стран. В июне 2024-го в Казани также пройдут Игры стран БРИКС, а в октябре состоится саммит организации.

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Артем Гафаров