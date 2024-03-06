В Татарстане вдвое увеличили выплаты за медали «Родительская доблесть» и «Ана даны — Материнская слава»

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ, вдвое увеличивающий денежные выплаты родителям в республике. Они назначаются в случае, если жителей РТ награждают республиканскими медалями «Родительская доблесть» или «Ана даны — Материнская слава».

Так, лица, награжденные медалью «Родительская доблесть», вместо 100 тысяч будут получать 200 тысяч рублей. Награжденные медалью «Ана даны — Материнская слава» — 100 тысяч рублей.

Последней медалью награждаются матери, воспитавшие пятерых детей. Если женщина воспитала большее число детей, то к этой сумме теперь будет добавляться по 20 тысяч рублей за каждого последующего ребенка.

Указ раиса Татарстана уже вступил в силу. Он предусматривает перерасчет выплат тем гражданам, которые получили награды с 1 января 2024 года.

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Артем Гафаров