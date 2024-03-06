Архитектор Аракелян представил свое видение «Новой Портовой» в Казани

Фото: Дмитрий Печенкин

Накануне прошел круглый стол с участием архитекторов и представителей городских сообществ. Участники обменялись мнениями о развитии общественных пространств «Новой Портовой».

На встрече, проводимой по инициативе группы компаний «СМУ-88», присутствовали куратор Института развития города, сооснователь московского архбюро WALL Рубен Аракелян, директор Института развития городов Татарстана Наиля Зиннатуллина, директор Института развития города Алексей Горбунов и другие.

Алексей Горбунов рассказал о 12-километровой набережной, запланированных точках активностей и арт-объектах, пешеходных связях с центром Казани и общественном транспорте.

Рубен Аракелян представил свое видение волжской набережной. Он призвал при работе над проектом учесть разделение потоков и построить очередность реализации этапов, исходя из зон активностей. Также архитектор отметил необходимость точек, где горожане могут напрямую взаимодействовать с речной акваторией.

В связи с дефицитом легкоатлетических манежей спортсмены активно используют городскую инфраструктуру для подготовки к соревнованиям. Дмитрий Печенкин



Вопросы разделения потоков важны и для велосипедистов. Физическое отделение велодорожки от пешеходного трафика может уберечь от несчастных случаев и конфликтов. Важно и то, что велосипеды как вид транспорта поддерживает большая часть горожан. Поэтому необходимо ориентироваться на всесезонность при работе над соответствующей инфраструктурой.

В связи с дефицитом легкоатлетических манежей спортсмены активно используют городскую инфраструктуру для подготовки к соревнованиям. Поэтому важно связать общественные пространства «Новой Портовой» с набережной озера Кабан. В эти маршруты необходимо закладывать беговые дорожки со специальным покрытием.

Также поднимались вопросы эксплуатации общественных пространств и содержания объектов. Кроме того, необходима понятная и доступная навигация.

Подводя итоги встречи, гендиректор ГК «СМУ-88» Наиль Галеев предложил продолжить совместную работу над созданием публичной хартии, на которую все будут опираться в дальнейшем проектировании.

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Артем Гафаров