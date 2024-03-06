Голосовой трафик падает, интернет — растет: как изменилась телефонная активность в Татарстане в начале года

Фото: Максим Платонов

В январе-феврале 2024 года интернет-трафик в сервисах для обмена сообщениями увеличился на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Среди приложений в городах лидируют Telegram, в селах и деревнях — TikTiok и WhatsApp*. Голосовой трафик в республике продолжает падать. О том, как изменилась активность пользователей из Татарстана — в материале «Реального времени».

Интернет-трафика показывает рос



В январе-феврале 2024 года абоненты из Татарстана загрузили на 46% больше интернет-трафика, чем за аналогичный период 2023 года.

— На Казань приходится более 41% всего расходуемого объема цифровых данных. В среднем ежемесячно татарстанец с сим-картой МегаФона в смартфоне скачивает порядка 26 гигабайт информации. При этом средний голосовой трафик на абонента снизился на 5% год к году, — рассказали «Реальному времени» в пресс-службе «Мегафона«.

По данным компании, в Казани объем интернет-трафика и голосовой связи в январе 2024 года вырос на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом по Татарстану эти показатели остались на уровне прошлого года.

В пресс-службе МТС нашему изданию отметили, что в сервисах для обмена сообщениями расход интернет-трафика в Татарстане увеличился на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Объем интернет-трафика и голосовой связи в январе 2024 года вырос на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Переход на мессенджеры

В «Мегафоне» отметили, что все больше абонентов в Татарстане предпочитают общаться через онлайн-приложения.

Среди приложений лидирует Telegram — 70% от общего объема данных мессенджеров с начала года пришлось на этот сервис. Второе место удерживает WhatsApp, который демонстрирует долю потребления трафика примерно на уровне того же периода 2023 года.

В «ВымпелКоме» (бренд «Билайн») добавили, что татарстанцы все чаще выбирают общение через мессенджеры и соцсети, предпочитая этот способ связи с близкими привычным телефонным разговорам.

— Так, количество голосовых звонков в сети Билайн год к году уменьшилась почти на треть: в январе 2024-го прошло около 71 млн вызовов против более 105 млн в январе 2023-го. При этом объем голосового трафика также уменьшился в среднем на 7%, — отметили в ПАО «ВымпелКом».

В тоже время потребление мобильного трафика клиентами, наоборот, растет: в январе 2024-го 21 млн ГБ интернета — против 19 млн ГБ в январе 2023-го, оценили «Билайне».

По данным Tele2, наиболее востребованным также стал Telegram — на него уходит 35,2% трафика. На WhatsApp* и Viber суммарно приходится 10%. Интересно, что жители крупных городов — Казани, Набережных Челнов, Альметьевска — отдают предпочтение Telegram, на него уходит до 38% трафика. В районах и сельской местности этот мессенджер занимает второе место, уступив лидерство социальной сети TikTok. В районах также более активно используют WhatsApp* — до 12,7% от общего трафика.

— Из них традиционно на социальные сети, мессенджеры, навигаторы, карты и видеохостинг уходит 12% от всего трафика в сети мобильного оператора. Остальной трафик задействуют сайты, приложения и их обновление, онлайн-игры и онлайн-кинотеатры, — отметили в пресс-службе Tele2.

Среди приложений лидирует Telegram — 70% от общего объема данных мессенджеров с начала года пришлось на этот сервис. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В пресс-службе Tele2 рассказали, что за январь и февраль 2024 абоненты Tele2 из Татарстана израсходовали 24,5 ПБ интернет-трафика. Из них казанские абоненты истратили 3,2 ПБ.



Абоненты ПАО «Таттелеком» (бренд «Летай») по Татарстану ежедневно совершают 2 млн звонков и потребляют свыше 400 ТБ трафика, стало известно «Реальному времени».

— В январе-феврале, находясь на территории Казани, абоненты суммарно проговорили 843 тысячи часов. В целом по всей республике голосовой связью эти 2 месяца пользовались на протяжении 4 млн часов. Использование по Казани мобильного интернета за первые месяцы 2024 года достигло 5,5 млн ГБ, по Татарстану — 24 млн ГБ, — рассказали в «Летай».

Объем голосового трафика по данным компании снизился на 3 % в сравнении с 2022 годом.

— При этом суммарный объем трафика LTE вырос на 20 %, что вкупе со снижением традиционной голосовой связи является общемировым трендом последних нескольких лет и в первую очередь свидетельствует о росте спроса среди абонентов на потребление видеоконтента и предпочтение мессенджеров обычным звонкам, — отметил генеральный директор ПАО «Таттелеком» Айрат Нурутдинов.

Татарстанцы стали чаще путешествовать по России и заграницу — в первом случае рост год к году составил около 3%, а во втором — 21%. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Популярные направления



В «Билайне» отметили, что татарстанцы стали чаще путешествовать по России и заграницу — в первом случае рост год к году составил около 3%, а во втором — 21%.

География общения абонентов «Летай» кроме Татарстана в большей своей части приходится на коммуникации с жителями Москвы и Московской области. Мобильная связь связывает тех, кто общался из Татарстана с жителями соседних республик и областей. В топ-5 таких территорий вошли Башкортостан, Удмуртия, Чувашия, а также Ульяновская и Самарская области.

Как рассказали в «Мегафоне», самыми популярными направлениями для разговоров по телефону у жителей республики в январе-феврале стали соседние регионы: Самарская, Ульяновская, Оренбургская области, Башкортостан, Чувашия, а также Москва и Подмосковье. Кроме того, в новогодние праздники абоненты из Татарстана зачастую выезжали в Марий Эл, Кировскую область, Удмуртию, Санкт-Петербург и Краснодарский край.

По данным компании, на 20% относительно прошлого года увеличилось число туристов из Татарстана, которые решили провести новогодние праздники за границей.

Наибольшей популярностью у татарстанцев пользовалась Турция. Отдых в этой стране выбрали почти 14% туристов — жителей региона, выезжавших за границу. Кроме того, в топ-5 стран для путешествий вошли Объединенные Арабские Эмираты (13%), Казахстан (11%), Египет (9%), Таиланд (7%). В десятки раз выросло количество поездок в Китай.



Спам-звонки

С помощью алгоритмов в январе в «Мегафоне» выявили и заблокировали 78 млн звонков мошенников и спам-звонков по России.

Антифрод-платформа Tele2 обрабатывает звонки по всем регионам, поэтому можно опираться только на данные по России. В сутки Tele2 обрабатывает с помощью big data примерно 5–6 млн таких вызовов, включая звонки-сбросы.

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