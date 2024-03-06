Олег Матыцин: «Йога войдет в программу Игр БРИКС, которые пройдут летом в Казани»
Министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил о включении йоги в программу предстоящих в Казани с 11 по 24 июня Игр стран БРИКС.
По его словам, на «Казань Арене» планируется провести масштабное событие, посвященное этой практике.
Стоит отметить, что Россия уже предпринимала шаги по включению йоги в олимпийскую программу — в 2022 году Федерация йоги России направила соответствующее письмо в Международный олимпийский комитет.
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