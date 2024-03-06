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Олег Матыцин: «Йога войдет в программу Игр БРИКС, которые пройдут летом в Казани»

15:37, 06.03.2024

Министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил о включении йоги в программу предстоящих в Казани с 11 по 24 июня Игр стран БРИКС.

По его словам, на «Казань Арене» планируется провести масштабное событие, посвященное этой практике.

Стоит отметить, что Россия уже предпринимала шаги по включению йоги в олимпийскую программу — в 2022 году Федерация йоги России направила соответствующее письмо в Международный олимпийский комитет.

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Нафиса Миннехузина
СпортОбщество Татарстан
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