Казань вошла в тройку городов-миллионников по приросту количества студий красоты за год

По данным 2ГИС, в городах-миллионниках растет количество компаний в сфере красоты. За год парикмахерских, ногтевых сервисов и салонов по оформлению бровей и ресниц стало больше.

Самый высокий прирост у студий по оформлению бровей и ресниц — количество таких компаний увеличилось на 19%, а пользователи геосервиса стали искать их на 30% чаще, чем год назад. Краснодар стал лидером по росту числа компаний во всех исследуемых рубриках.

Среди 16 городов-миллионников самые существенные изменения в бьюти-сфере произошли в салонах, которые предлагают услуги по уходу за бровями и ресницами. Их количество с прошлого года выросло на 19%. В феврале 2024 года в крупных городах работало 28 824 brow-студий. Лидером по приросту стал Краснодар — количество салонов в городе выросло на 31%.

Количество ногтевых студий за год в городах-миллионниках выросло на 13%. В феврале 2024 года работал 35 221 салон. В топ-3 городов по приросту вошли Краснодар (+123%), Казань (+17%) и Омск (+15%).

Парикмахерские тоже пользуются спросом. По данным 2ГИС, в феврале в городах-миллионниках работало почти 30 тысяч парикмахерских. За прошедший год их количество выросло не так значительно, как число ногтевых студий или броу-баров, — всего на 4%.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Нафиса Миннехузина