В Татарстане ипотечный портфель за январь вырос на 0,9%, а потребительский — на 0,8%

Фото: Максим Платонов

В январе 2024 года банки в Татарстане выдали ипотечных кредитов на сумму 10,4 миллиарда рублей. Это на 63,7%, или на 18,3 миллиарда рублей, меньше, чем в декабре 2023 года. Ипотечный портфель граждан на 1 февраля составил 593,6 миллиарда рублей и по сравнению с началом предыдущего месяца увеличился на 5,1 миллиарда, или на 0,9%. Об этом «Реальному времени» рассказали в Нацбанке Татарстана.

На 1 января ипотечный портфель составлял 588,5 миллиарда рублей, с 1 декабря он вырос на 13,6 миллиарда рублей. В декабре 2023 года объем выданных ипотечных кредитов достиг 28,8 миллиарда рублей, что на 783 миллиона рублей больше, чем в ноябре 2023-го. Тогда сумма выданных кредитов составила 28 миллиардов рублей.

Размер портфеля потребительских кредитов граждан на 1 февраля достиг 430,4 миллиарда рублей — за месяц он вырос на 3,5 миллиарда, или на 0,8%. На 1 января размер портфеля составлял 427 миллиардов рублей.

В январе граждане получили потребительские кредиты на сумму 36,8 миллиарда рублей — это меньше на 14,1%, или на 6,1 миллиарда рублей, чем в декабре. Тогда объем выдачи достиг 42,9 миллиарда рублей. На 1 января портфель потребительских кредитов составил 429,6 миллиарда рублей, снизившись с 1 декабря на 2,6 миллиарда, или на 0,6%.

В декабре 2023 года гражданам банки выдали потребительских кредитов на общую сумму 42,9 миллиарда рублей, что на 891 миллион рублей больше, чем в ноябре.

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Артем Гафаров