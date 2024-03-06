Материнский капитал за второго ребенка могут поднять до 1 миллиона рублей

В Госдуму внесли законопроект, который разработан с целью поднятия материнского капитала в следующем году.

«Реальное время» выяснило, что согласно законопроекту размер материнского капитала с 1 февраля 2025 года составит 756,7 тыс. рублей на первого ребенка и 1 миллион рублей — на второго ребенка, а также на третьего ребенка, если раньше право на дополнительные меры государственной поддержки не возникало. В 2024 году сумма материнского капитала составляла 630,4 тыс. рублей на первого ребенка и 833 тыс. рублей — на второго.

Необходимость индексации связана с резким ростом стоимости жилья и реальным уровнем инфляции, значительно превышающим 5,3%. Кроме того, законопроект разработан для оказания реальной дополнительной помощи семьям, создания условий для развития и воспитания детей и положительного влияния на демографическое развитие страны.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Нафиса Миннехузина