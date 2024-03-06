Средняя цена на аренду «однушки» в Набережных Челнах составляет 21,8 тысячи рублей

Средняя цена месячной аренды однокомнатной квартиры в Набережных Челнах составляет 21 834 рубля, подсчитало «Реальное время» на основе объявлений, опубликованных в «Авито». Диапазон цен варьируется от 10 000 до 50 000 рублей. Медианная стоимость месячной аренды — 20 000 рублей.

Самым дешевым вариантом оказалась «однушка» в 40 квадратных метров в 6-м комплексе. За нее в месяц просят 10 000 рублей. В объявлении указано, что дополнительно с арендатора не будут брать коммунальные платежи и залог. Судя по фотографиям из объявления, квартира оборудована необходимой для проживания мебелью.

Самыми дорогими оказались два объявления, в которых просят по 50 000 рублей ежемесячно. В первом случае квартира обладает площадью в 43 «квадрата», расположена на 16-м этаже дома на проспекте Сююмбике. Вторая квартира площадью уже в 37 «квадратов» в первом комплексе рядом с Комсомольским парком. Обе квартиры оснащены всей необходимой мебелью.

Для сравнения, в Казани средняя стоимость аренды «однушки» составляет 25 145 рублей. Цены варьируются от 13 000 до 60 000, хотя и попадаются варианты за 200 тысяч рублей. Медианная стоимость месячной аренды однокомнатной квартиры в столице Татарстана — 23 500 рублей.

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Артем Гафаров