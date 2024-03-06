В ресторанах Казани возросший трафик к 8 марта поддержат шоу-программами

Фото: Сафина Аделия

Как рассказала «Реальному времени» исполнительный директор Ассоциации рестораторов и отельеров Казани Галина Шарафутдинова, в этом году интерес к предприятиям общественного питания возрос. Рестораторы в предстоящий Международный женский день будут удерживать свой трафик за счет более насыщенных и интересных по сравнению с прошлым годом предложений и развлекательных программ.

— Активно бронируют заведения общественного питания и корпоративные группы, и индивидуально — те, кто просто хочет провести время в романтичной обстановке. Поэтому праздники, я думаю, пройдут очень активно, — отметила Шарафутдинова.

Директор подчеркнула, что в этом году интерес к предприятиям общественного питания возрос: во время кризисов и нестабильных ситуаций у людей всех возрастов появляется потребность находиться в социуме, комфортных местах и получать положительные эмоции.

— Сегодня празднование вне дома повернулось и к более возрастным группам населения: они готовы проводить праздники в кругу родных и близких в кафе и ресторанах. Раньше они говорили: «все можно дома приготовить, дешевле будет», но пришло время, и люди преклонного возраста с удовольствием откликаются на комфорт, атмосферу и общение с близкими в общественных заведениях, не отрываясь на бытовые вопросы, — рассказала Шарафутдинова.

Люди с удовольствием откликаются на комфорт, атмосферу и общение с близкими в общественных заведениях Сафина Аделия / realnoevremya.ru

— Поэтому праздники, я думаю, пройдут очень активно, — заключила она.

Так же, как и в предыдущие годы, на 8 марта рестораторы организуют интерактивную программу, розыгрыши. А подарки и комплименты в этом году будут отличаться новизной и необычностью — десерты, цветы, угощения и фишки, которые пока держат в секрете, отметила Шарафутдинова.

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Аделия Сафина