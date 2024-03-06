Рособрнадзор: пересдавать один из предметов ЕГЭ школьники смогут уже в 2024 году

Изменения в порядок проведения экзамена и расписание могут быть внесены в ближайшие месяц-два. Тогда у выпускников появится возможность пересдать один из предметов. Первый результат при этом будет аннулироваться.

Возможность пересдачи может появиться уже в июне этого года. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, отвечая на соответствующий вопрос «Интерфакса».

— В этом году нормативная база готовится. Если выпускник по каким-то причинам не согласен со своим результатом, то он будет иметь право пересдачи одного из предметов. (...) Будут внесены изменения в порядок проведения экзамена и расписание. (...) эта работа в ближайший месяц-два будет проведена, но точно с июня месяца этого года такая возможность у выпускников появится, — сказал он.

Глава ведомства рассказал о подготовке нормативной базы на этот год. Пока выпускник не пересдал экзамен, его предыдущий результат будет считаться недействительным.

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Артем Гафаров