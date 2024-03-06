Бизнес может создать магазин и принимать оплату онлайн в приложении Ак Барс Банка

Пользователи приложения «Ак Барс Мобильный для бизнеса» получили возможность регистрировать магазин и принимать платежи по QR-коду через систему быстрых платежей (СБП). Новый функционал будет полезен предпринимателям, чья деятельность связана с розничной торговлей и предоставлением услуг.

Чтобы воспользоваться функцией, необходимо:

В мобильном приложении «Ак Барс Мобильный для бизнеса» перейти в раздел «Сервисы» и создать магазин, указав его название, адрес и вид деятельности. Подключиться к системе быстрых платежей, подписав заявление прямо в приложении. Сформировать QR-код СБП для приема платежей без терминала.

В ленте операций также можно отслеживать входящие переводы C2B по торговой точке и проводить возврат входящего перевода. Физические лица могут оплачивать товары и услуги с помощью камеры смартфона — достаточно навести ее на QR-код СБП и подтвердить оплату.

Открыть расчетный счет в банке можно на сайте «Ак Барс» Банка.

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