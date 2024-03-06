Бизнес может создать магазин и принимать оплату онлайн в приложении Ак Барс Банка
Пользователи приложения «Ак Барс Мобильный для бизнеса» получили возможность регистрировать магазин и принимать платежи по QR-коду через систему быстрых платежей (СБП). Новый функционал будет полезен предпринимателям, чья деятельность связана с розничной торговлей и предоставлением услуг.
Чтобы воспользоваться функцией, необходимо:
- В мобильном приложении «Ак Барс Мобильный для бизнеса» перейти в раздел «Сервисы» и создать магазин, указав его название, адрес и вид деятельности.
- Подключиться к системе быстрых платежей, подписав заявление прямо в приложении.
- Сформировать QR-код СБП для приема платежей без терминала.
В ленте операций также можно отслеживать входящие переводы C2B по торговой точке и проводить возврат входящего перевода. Физические лица могут оплачивать товары и услуги с помощью камеры смартфона — достаточно навести ее на QR-код СБП и подтвердить оплату.
Открыть расчетный счет в банке можно на сайте «Ак Барс» Банка.
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