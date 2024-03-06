Муслюмовский район Татарстана установил пороговые значения дохода и стоимости имущества для получения соцжилья

В Муслюмовском районе определили пороговые значения рыночной стоимости жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма для признания граждан малоимущими. Их будут применять в 2024 году при постановке на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

Так, порог стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи или одиноко проживающего гражданина и подлежащего налогообложению, составит:

для одиноко проживающего гражданина — 1 066 890 рублей;

для семьи из двух человек — 1 357 860 рублей;

для семьи из трех человек — 1 745 820 рублей;

для семьи из четырех человек — 2 327 760 рублей;

для семьи из пяти человек — 2 909 700 рублей;

для семьи из шести человек — 3 491 640 рублей;

для семьи из семи человек — 4 073 580 рублей;

для семьи из восьми человек — 4 655 520 рублей.

Размер порогового значения дохода, приходящегося на каждого члена семьи или одиноко проживающего гражданина, составит:

для одиноко проживающего гражданина — 17 572,30 рубля;

для семьи из двух человек - 11 182,38 рубля на каждого члена семьи;

для семьи из трех и более человек — 9 584,90 рубля на каждого члена семьи.

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Артем Гафаров