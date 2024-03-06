В Татарстане за год у 2021 человека выявили глаукому

На пресс-конференции, посвященной Всемирному дню борьбы с глаукомой, Ольга Зверева, заведующая глаукомным кабинетом Республиканской клинической офтальмологической больницы, рассказала, что в Татарстане на данный момент зарегистрировано 38 457 случаев заболевания глаукомой среди взрослых. За прошедший год у 2 021 человека впервые выявили эту болезнь и поставили их на учет.

Зверева также отметила, что увеличение числа пациентов — это позитивный момент, поскольку растет возраст больных (продолжительность жизни в этом году составила более 75 лет) и офтальмологическая служба активнее выявляет заболевание.

Порядка 13 000 жителей республики получают бесплатную терапию для улучшения состояния при глаукоме, которая включает в себя расширенный список медикаментов.

Специалист подчеркнула, что только своевременное обращение к врачу и лечение могут нормализовать внутриглазное давление и замедлить прогрессирование заболевания. Пациентам также необходимо использовать капли и приходить к специалисту минимум раз в полгода.

Стоит отметить, что глаукомой может заболеть любой человек с генетической или анатомической предрасположенностью к развитию болезни. Предрасположенность к заболеванию имеется у людей с атеросклерозом, сахарным диабетом, артериальной гипертонией и нейродегенеративными заболеваниями.

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Нафиса Миннехузина