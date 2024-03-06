Гарри Каспарова** внесли в список террористов и экстремистов
Гарри Каспарова** внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Гарри Кимович Каспаров** — советский и российский шахматист, тринадцатый чемпион мира по шахматам, шахматный литератор и политик. С 1985 по 2006 год он единолично возглавлял рейтинг ФИДЕ.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
Справка
** Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
** Признан иноагентом в России
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым