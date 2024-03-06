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Гарри Каспарова** внесли в список террористов и экстремистов

16:46, 06.03.2024

Гарри Каспарова** внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Гарри Кимович Каспаров** — советский и российский шахматист, тринадцатый чемпион мира по шахматам, шахматный литератор и политик. С 1985 по 2006 год он единолично возглавлял рейтинг ФИДЕ.

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Нафиса Миннехузина
Справка

** Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

** Признан иноагентом в России

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